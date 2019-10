Martínez y Lacalle Pou orientan sus discursos pensando en la definición de noviembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Definición en balotaje y presidente sin mayorías parlamentarias. Este es el escenario previsto para las elecciones del próximo domingo 27. Faltan hoy exactamente siete días (cuatro efectivos de campaña antes de la veda) y nada parece cambiar que el frenteamplista Daniel Martínez y el nacionalista Luis Lacalle Pou sean los que disputen la segunda vuelta.

¿Quién entrará en tercer lugar? Cuatro de las cinco encuestadoras de referencia (Factum, Radar, Equipos y Cifra) dicen que sería el colorado Ernesto Talvi; una (Opción) le da más chances a Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto. En cualquier caso, Lacalle Pou en el balotaje va a precisar de ambos.

A la espera de que esta semana se publiquen las últimas previas a las elecciones, las encuestas vienen dando que Martínez tiene una intención de voto de entre 33 y 41%, Lacalle Pou entre 22,6 y 27%, Talvi entre 10 y 18% y Manini Ríos entre 7 y 12%. El resto de los partidos está entre el 1 y 2%, quedando por ahora fuera del Senado, que tendría cuatro bancadas: Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto.

Con estos números, Martínez no ganaría en primera vuelta -hasta ahora solo lo hizo Tabaré Vázquez en 2004-, y los escenarios de balotaje le son adversos. Por ejemplo, Opción le da a Lacalle Pou una intención de voto de 47% para noviembre y a Martínez de 42%. De todos modos, el Frente Amplio ha venido acortando la brecha -en julio era 51% contra 39%, doce puntos, cuando hoy es de apenas cinco.



“Quizá la pregunta más importante que resta responder es qué sucederá en el tramo final de la campaña con el FA: si continuará creciendo y mejorando sus perspectivas para la segunda vuelta o si habrá encontrado su techo algo por debajo del 40%”, plantea Opción en uno de sus últimos informes de octubre. Y más adelante concluye: “aunque Lacalle Pou tendría bastante más capacidad de captación de votos extrapartidarios que Martínez, el FA se nutriría de un porcentaje interesante de votos opositores de primera vuelta, igual que ha sucedido en previas ediciones de balotaje”.



Esto ha hecho que los candidatos encaren estos últimos días de campaña orientando sus mensajes más a noviembre que al próximo domingo. Por ejemplo, Lacalle Pou viene insistiendo con una coalición lo más amplia posible, y ha mencionado específicamente al Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente.

Las encuestas vienen dando que Martínez tiene una intención de voto de entre 33 y 41%. Foto: Archivo

Sin embargo, tanto Talvi como Pablo Mieres son reacios a una coalición con Manini Ríos. Lacalle Pou lo tiene claro y en estos días reveló un par de decisiones que apuntan a tranquilizar a sus futuros socios: una, que Manini Ríos no estará en su gabinete, mucho menos como ministro del Interior, una versión que habían hecho circular en el Frente Amplio; otra, que tampoco Juan Sartori, resistido por los dos grupos mayoritarios del Partido Nacional, está en sus planes.



“La coalición no está conformada por identidades filosóficas o ideológicas. Está conformada por gente que votó distintos candidatos, distintos programas, distinta historia, pero llega el momento que le dice al país: ‘Tú y yo que competimos y fuimos a las urnas con distintas candidaturas, entendemos que el futuro del país necesita acuerdos. Nos ponemos de acuerdo en temas prácticos’, y ahí tenemos… la coalición”, dijo el candidato blanco este viernes en Tacuarembó.

Martínez, por su lado, tiene prácticamente cerradas las puertas para una coalición con la oposición. Sin embargo, el candidato del gobierno se está abriendo a los votantes no frenteamplistas. Pensando en el balotaje, Martínez dijo que buscará el voto de los que hoy están con Manini Ríos. “Yo quiero que la gente de Manini me vote en la segunda vuelta, no estoy hablando de Manini”, dijo el jueves en Salto.



Este tramo final de la campaña tuvo además varios condimentos. Primero, el fallo el miércoles 17 del juez Carlos Aguirre, que hizo lugar al pedido del Partido Independiente y ordenó que Presidencia de la República retire de su página web declaraciones del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, contra la referente en política económica del Partido Nacional, Azucena Arbeleche, y que a partir de ahora se abstenga de publicar contenidos relacionados a la campaña electoral.

Conferencia de Guido Manini Ríos, candidato presidencial por el Partido Cabildo Abierto, en ADM. Foto: Leonardo Mainé

Segundo, el jueves 18 la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad que había presentado Manini contra la creación de la Fiscalía General de la Nación y el nuevo Código del Proceso Penal. Manini buscó ganar tiempo en el juicio en su contra por su rol tras conocer la confesión del represor de la dictadura José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor militar, de que en 1973 hizo desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en las aguas del río Negro.



Otro condimento fuerte fue la propuesta de la presidenta del Inisa, Gabriela Fulco, a favor del servicio militar obligatorio, planteo cuestionado por igual desde el gobierno y la oposición.

A esto se sumaron declaraciones del expresidente José Mujica sobre los militares, que tampoco cayeron bien. Hablando de la creación de la Guardia Nacional, una de las propuestas de la reforma constitucional Vivir sin Miedo del senador blanco Jorge Larrañaga, Mujica dijo: “¡Estoy caliente con todos! Estoy peleado con Larrañaga porque esto no se arregla amontonando carne con ojos con uniforme”. No faltó mucho para que el ministro de Defensa, José Bayardi, criticara estas declaraciones de Mujica, y que el expresidente saliera a pedir disculpas a los soldados de tropa.



Y el último condimento vino vía redes sociales. Los audios en los que el intendente de Colonia, Carlos Moreira, da a entender que pide sexo a una mujer a cambio de renovar una pasantía. La reacción en el Partido Nacional fue inmediata. Primero Alianza Nacional lo echó del sector, y por estas horas se procesa su expulsión del partido.