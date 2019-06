Martínez impulsa nuevo enfoque en seguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ante un auditorio repleto de dirigentes políticos, el precandidato frenteamplista Daniel Martínez planteó anoche en el hotel Esplendor la necesidad de adoptar un “nuevo enfoque” en la política de seguridad pública.

En una extensa exposición, Martínez presentó su plan de desarrollo humano, que incluye áreas tan diversas como seguridad, educación, salud, vivienda y sistema de cuidados. Lo hizo después que hablaran diferentes expertos como: Soledad Salvador (investigadora en el área de género), Gabriel Quirici (docente), Carmen Rodríguez (psicóloga), Daniel Márquez (médico responsable de “Nada crece a la Sombra”) y Soledad Mantero (urbanista).

Comenzó reconociendo la seguridad como “una de las principales preocupaciones” de los uruguayos. “No hemos logrado revertir la violencia instalada en la sociedad y tampoco el crecimiento de los principales delitos”, admitió. Enseguida, planteó “intentar generar un gran acuerdo nacional en relación a la seguridad” que pueda involucrar a todo el sistema político partidario.

RELACIONADAS Martínez: déficit fiscal "está a tal nivel que hay que buscar que el crecimiento del gasto púbico sea menor al del país" By Mayte De Leon Martínez: déficit fiscal "está a tal nivel que hay que buscar que el crecimiento del gasto púbico sea menor al del país" Martínez: déficit fiscal "está a tal nivel que hay que buscar que el crecimiento del gasto púbico sea menor al del país"

Consultado por El País, Martínez dijo que lo que propone “es un nuevo enfoque de la seguridad”. “Pocos políticos han ido tanto a las cárceles como yo. Todos los meses iba, las conozco más que muchos (...) Hay cárceles donde me dicen ‘qué haces pelado Martínez otra vez por acá’”, contó para demostrar su cercanía con la problemática que afrontan muchos reclusos.

Martínez propone por ejemplo, la creación de nuevas unidades de gestión en las cárceles y en el futuro la construcción de establecimientos más chicos. “Me encantaría cerrar el Comcar rápidamente, pero hay que ir generando los recursos como para hacer cárceles más modulares. Es un objetivo. Me inclino más por cárceles como Campanero o Piedras de los Indios”, afirmó. Propuso “desarrollar una nueva política de cárceles”, con el objetivo de disminuir “drásticamente” los niveles de reincidencia, donde los presos se puedan reinsertar en la sociedad cumplida la pena.

Los otros “nuevos enfoques” en seguridad pasan por prevenir el delito y fomentar la convivencia, combatir la impunidad y focalizar la represión”.

Concretamente se propone reimpulsar la policía comunitaria como referencia barrial y la mediación. Como ya es sabido quiere implementar en 25 zonas una mayor presencia del Estado mediante la coordinación de políticas de vivienda, salud, primera infancia, educación y empleo.

Si es electo presidente, Martínez tiene pensado aplicar “un sistema de agentes de seguimiento para facilitar la reinserción laboral y social del liberado”. Otra de las acciones que impulsa pasa por la mejora de la articulación entre Policía, los fiscales y el Poder Judicial, que en los últimos meses han enfrentado problemas de coordinación tras la implementación del Código del Proceso Penal.

Por otro lado, se comprometió a “actuar con firmeza” ante personas u organizaciones que cometen acciones delictivas por medio del programa PADO.

A eso se suma una intensificación de la represión “contra el delito transnacional”desarmando los grupos de tráfico ilegal de drogas y lavado de dinero, tráfico de personas y de armas. Dijo que esto se complementará con políticas sociales y seguimiento a barrios, tal como se hizo por este gobierno en el barrio Casavalle.

Respecto a la educación, Martínez planteó la necesidad de que los centros educativos sean “atractivos” y los docentes sean protagonistas. También promueve la creación de “unidades de apoyo” en cada institución. “Propongo potenciar la formación específica para el liderazgo y la gestión de centros educativos”, afirmó ante el auditorio.

En materia de vivienda el objetivo que tiene Martínez pasa por mejorar el acceso a la vivienda construida y el aumento del stock de ellas. Como herramientas pretende usar el subsidio a la cuota, al alquiler y las garantías, así como las estrategias de participación público-privada.

Por otro lado, Martínez se mostró comprometido con la política de género. Una vez más, ayer reiteró su objetivo de crear un gabinete paritario “como una demostración de que hombres y mujeres pueden compartir, en pie de igualdad, las más altas responsabilidades” en la administración.

“No soy dueño de la verdad, creo que Lacalle Pou tampoco”

El precandidato del Frente Amplio Daniel Martínez respondió ayer al presidenciable nacionalista Luis Lacalle Pou, quien el pasado lunes lo acusó de tener “miopía” por decir que el “único proyecto que permite el desarrollo es el Frente Amplio”.

“Puede decir que es el mejor, pero nunca los únicos. Cuidado cuando uno empieza a tener visiones tan parciales, tan miopes de creerse los únicos que tenemos las soluciones”, señaló el precandidato del sector “Todos” tras un encuentro con COFE.

Consultado por El País sobre estas declaraciones, Martínez respondió: “Tiene derecho a pensar lo que quiera. Prefiero no calificar. No lo califico a Lacalle Pou y si él me quiere calificar que me califique”. De todos modos, señaló que escuchó “cosas muy duras de mucha gente”. “Dicen algunas cosas que no tienen ningún sustento. Los indicadores con los cuales se evalúa a Uruguay no le dan veracidad a las palabras y a la agresividad con que se han dicho muchas cosas. Estoy convencido de que el Frente es la fuerza política que tiene el mejor proyecto político del país”, aseguró. A lo que agregó: “No soy dueño de la verdad, Lacalle Pou tampoco”.

Martínez aprovechó la oportunidad para cuestionar la propuesta económica del nacionalista que planteó ahorrar US$ 900 millones anuales como forma de reducir el déficit fiscal. Consideró que algunas de las cosas que planteó la candidata a ministra de Economía de Lacalle Pou, Azucena Arbeleche, “son imposibles de aplicar”. “Lo he dicho varias veces no creo en los shocks, son modas que duran meses y después se olvidan”, afirmó.

Martínez señaló que es partidario de la austeridad “como un deber ético y moral” de cualquier gobierno. “Hay deber de utilizar bien los recursos, es un principio moral. Hay que asegurar que cada peso que se gaste cumpla un objetivo”, puntualizó el precandidato del Frente Amplio.