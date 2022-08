Para Martínez, “la grieta fue creada” y apuntó al Gobierno por “generar odio”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exintendente de Montevideo y excandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Daniel Martínez, hizo un análisis de la actualidad política del país y de los factores que podrían haber derivado en que perdiera las elecciones de 2019. "Me negaría a gastar fuerzas y dinero a generar odio para ganar una elección, creo que no está bien", disparó, y dijo que cree que fue lo que sucedió en la última contienda electoral.

"La grieta fue creada, se trabajó para eso y en buena manera fue una medida que incidió para eso. Me siento responsable, porque no veía lo que pasaba y no supimos salir a responder de otra forma", agregó en diálogo con Las cosas en su sitio (Radio Sarandí).



"Hay que tender puentes, no quiero poner a nadie en el paredón por eso.

La revancha y el odio no conducen a nada. Los mercenarios del odio no pueden dictarnos la agenda", agregó Martínez, postura que lo ha llevado a no responder "sistemáticamente" a los "operadores que permanentemente ataquen al Frente Amplio"; "Fueron puestos para eso, no le hace bien a la democracia, no eleva la convivencia democrática de los uruguayos", enfatizó, sin dar nombres.



Consultado por si fue "víctima de un linchamiento" enfatizó que fue víctima de la "camapaña del odio". "Gente de tu propio grupo a veces; hay una cosa profesional que no vienen del Frente Amplio y hubo algunos que se subieron al caballo al cuete, son de las cosas que tenemos que mejorar en el Frente Amplio siempre fraternidad", señaló.

Consultado por el actual Gobierno, para Martínez, "Siempre el que tiene poder tiene mucha más responsabilidad". "Antes que éramos gobierno éramos ‘culpables de todo’, ahora que somos oposición: ¿también somos culpables de todo?", se cuestionó y apuntó contra algunas medidas que ha tomado el actual gobierno de coalición, como el manejo de la seguridad o el reciente anteproyecto de reforma previsional.



"La seguridad es un tema donde la única forma de derrotarlo (el problema) es encontrar salidas colectivas. Ni Heber es el demonio y Bonomi no era el demonio", resaltó.



Respecto a la reforma en el sistema jubilatorio, Martínez apuntó que "quienes están en el gobierno dijeron que no se iba a tocar la suba en la edad de retiro" y que a día de hoy, que se está estudiando cada detalle, "que es necesaria, es necesaria" pero "no se puede calificar de traidores a quienes piensan distinto en algunos puntos".



En el ámbito en que más diferencias encuentra con el actual gobierno es en el manejo de la distribución de riqueza. "Los números son los números, si tenés un PBI creciente y baja el salario real y las jubilaciones hay una distribución regresiva de la riqueza con la que filosóficamente no estoy de acuerdo", expresó.

Finalmente, haciendo un balance de su labor como exintendente dijo que, durante su mandato, Montevideo "fue la intendencia que más cumplió con sus promesas", aunque "quedaron cosas".