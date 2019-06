Martínez: "Tengo ganas de darle un abrazo a Andrade y los compañeros a los que molesté"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez, precandidato por el Frente Amplio, dijo este jueves a través de su cuenta de Twitter que tiene ganas de darle un abrazo al también precandidato Oscar Andrade. Pero no solo a él sino a todos los que molestó con sus declaraciones.

Tengo ganas de darle un abrazo a @Oandradelallana y a través de él a todas y todos los compañeros a los que molesté con mis declaraciones. Y al Boca decirle , además, que hoy de noche la razón y el corazón frenteamplista latirán fuerte escuchándolo. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) 13 de junio de 2019

Las disculpas llegan luego de un comentario que realizó en San José en el marco de una gira por su campaña. Uno de los vecinos que se acercó a él le cuestionó que los molinos de energía eólica fueran privados. Martínez respondió: "No sabía que tenías US$ 1.500 millones para invertir en eso. Me hubieras dicho y los construíamos con tu plata", según consignó El Observador.

Pero la respuesta no quedó ahí y el precandidato quiso fundamentar poniendo a la historia de su lado. "¿Quién dijo que tiene que ser todo del Estado? Yo no estoy de acuerdo. La Unión Soviética para mí ni siquiera era socialista. Fue un desastre. Además, socialismo sin democracia no existe. Fue una vergüenza y todavía estamos pagando los horrores que hizo la URSS, porque el campo progresista terminó identificándose con una experiencia lamentable”.



Sus declaraciones sin embargo no fueron compartidas por el Partido Comunista (PCU), al que precisamente pertenece Andrade. Consultado por El Observador Juan Castillo, secretario general del PCU, afirmó: "No comparto para nada lo que dijo. Tiene todo el derecho a pensar eso, pero no lo comparto".

"No ubicarse en el contexto, en la coyuntura que existía, es perderse gran parte de la referencia y puede derivar en conclusiones totalmente erróneas y que no son las que queremos o necesitamos en la izquierda", indicó.



Por otra parte Martínez hizo referencia al debate que Andrade tendrá esta noche con el precandidato colorado Ernesto Talvi que se realizará durante una hora en Canal 4 con el periodista Daniel Castro como moderador.



"Al Boca (apodo de Andrade) decirle, además, que hoy de noche la razón y el corazón frenteamplista latirán fuerte escuchándolo", expresó el ex intendente.



El debate se centrará en que los precandidatos expongan su visión de la política económica y social del Uruguay y del mundo. Además no podrán usar dispositivos electrónicos o auditivos, equipos audiovisuales o cualquier otro objeto, equipo o mecanismo de apoyo similar, informó la producción de Canal 4. La ayuda memoria podrá venir sí de un "apoyo impreso".