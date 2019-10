Martínez tras fallo sobre portal de Presidencia: "Nunca cuestiono a la Justicia, no como otros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez, candidato presidencial del Frente Amplio, dijo este miércoles que respeta el fallo del juez Carlos Aguirre, que decidió este miércoles que el sitio web de Presidencia de la República deberá levantar algunas publicaciones ya realizadas y se deberá abstener de hacer otras acerca del acto eleccionario.

Durante su recorrida por Casabó, junto a varios líderes frenteamplistas, el candidato dijo: "Es la Justicia. Yo nunca cuestiono a la Justicia, no como otros que cuando no les sirve cuestionan y cuando les sirve aplauden".



Consultado sobre si descarta una negociación con el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo: "Si, no, yo creo que sinceramente, lo vuelvo a decir, no me gusta demonizar a nadie, pero hay algunos que no sé, hasta parecería que Manini Ríos pudiera su primer ministro. Nos sentimos con una visión diferente de la vida, del mundo. Siempre en el respeto, pero no tenemos nada que ver con eso", dijo.



Además, Martínez planteó que le "ha dicho" al candidato colorado Ernesto Talvi, que "hay cuestiones del programa de Talvi que uno puede acordar porque está más cerca, por ejemplo, que lo que propone Lacalle, y eso está bueno, en los temas que podamos acordar, buscar acordar. Lo hicimos en la Intendencia de Montevideo", señaló.

Consultado sobre si la oposición está muy confiada, dijo: "No sé, uno cree lo que quiere creer, nosotros tenemos la plena certeza de lo que es la posibilidad de nuestro triunfo, de lo que es el respaldo de la ciudadanía. Yo siempre digo, la humildad es buena consejera, es muy peligrosa la soberbia. Creo que algunos de repente están teniendo un poquito de soberbia, pero bueno, es mi opinión y yo respeto a todo el mundo"



Martínez, recorrió las calles de este barrio junto a su compañero de fórmula, Graciela Villar, su eventual ministro del Interior, Gustavo Leal, y con la vicepresidenta, Lucía Topolansky, entre otras figuras del Frente Amplio.