Martínez y el doble rol de ser candidato y jefe de campaña

Siete frenteamplistas integran la “mesa chica” de Daniel Martínez. En ellos deposita toda su confianza para armar su estrategia rumbo a las elecciones internas de junio. Se reúnen al menos una vez por semana para planificar, pero la última palabra es la del precandidato, que también es jefe de su campaña.

Las principales responsabilidades del comando la tienen dos hombres y una mujer: Eduardo “Lalo” Fernández, Claudio Invernizzi y Patricia González. El primero es socialista -al igual que Martínez-, el segundo es un reconocido publicista premiado tanto en Uruguay como en el exterior y la tercera es licenciada en ciencia política y militante del IR.



Hace 37 años se conocieron Martínez y Fernández, ambos eran militantes sindicales. El primero estaba en el gremio de trabajadores de Ancap y el segundo en la Asociación de Bancarios del Uruguay. Era 1982 y se estaban reorganizando los sindicatos. Los dos estaban afiliados al Partido Socialista, pero no se conocían porque la militancia en plena dictadura era clandestina. La relación de amistad comenzó en el Pit-Cnt, donde ambos integraron el Secretariado Ejecutivo, contó Fernández a El País.



Fuera del ámbito sindical, Martínez y Fernández trabajaron juntos en el Partido Socialista, cuando el segundo ocupó la secretaría general. Ambos supieron compartir también tareas en el Senado, en la anterior legislatura. Cuando fue electo intendente, Martí-nez nombró a Fernández como asesor y le encomendó una de las tareas más complicadas: el relacionamiento con Adeom.



En esta campaña, Fernández se encarga de la coordinación política con el resto del Frente Amplio, esto abarca a los más de 18 sectores que respaldan la candidatura y también a los que no, con quienes mantiene un diálogo fluido.



Para el área de publicidad, Martínez recurrió a Invernizzi, el mismo que le hizo la campaña pasada al entonces candidato Tabaré Vázquez. Con Martínez en la cancha, comenzó la carrera electoral bajo el eslogan “El nuevo impulso”. Por Invernizzi pasa todo lo que tiene que ver con comunicación, desde los carteles de vía pública, hasta lo que se publica en redes sociales y las entrevistas que concede el precandidato.



González, la exdirectora de la división Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, es la única mujer en el comando. Hace poco renunció a su cargo para volcarse de lleno a la campaña. Su misión es coordinar las diferentes actividades del precandidato. Por ejemplo, se encargó de la primera ronda de Martínez con los tres principales líderes del Frente Amplio: Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori.



En un segundo nivel están: Santiago Brum (exdirector de Comunicación de la Intendencia de Montevideo), Gerardo Rey (exinspector de Trabajo) y José Saavedra (expresidente de la Unidad Alimentaria). Todos fueron parte del equipo de trabajo de Martínez mientras estuvo al frente de la comuna.



Brum es dirigente del Partido Socialista y su trabajo pasa por “bajar a tierra” el programa del Frente Amplio y elaborar las principales propuestas que alimentan el discurso del precandidato. Rey se ocupa de la organización de la campaña, esto implica la planificación de los diferentes actos y giras.



Saavedra es el encargado del área financiera de la campaña. Se conoció con Martínez en 2005, cuando fue director en la Cámara de Industrias y el precandidato presidía Ancap. Ambos elaboraron un programa de desarrollo de proveedores de la industria nacional con el objetivo de generar más empleo. Allí comenzaron a forjar una relación de amistad. Saavedra fue asesor del exministro de Industria Roberto Kreimerman y luego fue convocado por Martínez para presidir la Unidad Alimentaria de Montevideo, cargo que dejó para dedicarse a la campaña. ¿Cómo es ser parte del comando? “Acá es como la selección del maestro Óscar Washington Tabárez: te convoca o no te convoca. Nadie se autopostula”, contestó a El País.



El comando se reúne, por lo menos, una vez por semana para planificar y el propio jefe de campaña es Martínez. “Creo que asumir el liderazgo de una campaña es algo que tiene que hacer el propio interesado”, indicó. Saavedra explicó que al precandidato le gusta trabajar en equipo, escucha a todos y luego “toma sus propias decisiones”.



Para completar su equipo de trabajo, Martínez convocó a Jorge Rodríguez, que tiene una larga trayectoria política y hace de “enlace” con los comandos de los otros precandidatos: Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara.

El dueño de la pelota Daniel Martínez El precandidato dejó la Intendencia de Montevideo para volcarse de lleno a la campaña electoral, a la que le dedica más de diez horas diarias. Aunque se rodea de asesores de diferentes sectores dentro del Frente Amplio y también de independientes, es él mismo el que define los lineamientos y acciones políticas que toma día a día de cara a las internas de junio. Por eso decidió no nombrar específicamente a un encargado de campaña.



Claudio Invernizzi Publicista, presidente de la agencia Havas Worldwide Gurisa. Fue asesor de comunicación de la campaña de Tabaré Vázquez en el año 2014 y luego director de TNU.



Eduardo Fernández Fue secretario general del Partido Socialista. Tiene una larga trayectoria a nivel sindical, ya que fue presidente de la Asociación de Bancarios del Uruguay. Es asesor en la IMM.



PATRICIA GONZÁLEZ Estuvo al frente de la División Asesoría para la Igualdad de Género. Es licenciada en ciencia política e integrante del grupo IR, que tiene como referente a Macarena Gelman.



GERARDO REY Fue titular de la Inspección General de Trabajo. Durante la administración de José Mujica ocupó el cargo de director en UTE. Ocupó el cargo de secretario político del Frente Amplio. Es independiente.



SANTIAGO BRUM Fue director de comunicación de la Intendencia de Montevideo en la gestión de Daniel Martínez. Es profesor de historia y dirigente socialista. Trabajó para Unicef y Secundaria.



JOSÉ SAAVEDRA Fue presidente de la Unidad Alimentaria de la IMM. Con anterioridad estuvo dirigiendo el departamento de Desarrollo Económico por un período de dos años. Es un frenteamplista independiente.