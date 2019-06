Martínez: déficit fiscal "está a tal nivel que hay que buscar que el crecimiento del gasto público sea menor al del país"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes el precandidato del Frente Amplio Daniel Martínez realizó un acto en un hotel céntrico para presentar sus propuestas en materia de desarrollo humano. Durante una rueda de prensa, fue consultado, entre otros, por el déficit fiscal, uno de los problemas macroeconómicos que inquieta al equipo liderado por el ministro de Economía Danilo Astori.

“Soy de los que me preocupa el déficit fiscal”, dijo Martínez. “No solo que pagamos más sino que aparte el famoso riesgo país, que la gente muchas veces no sabe lo que es, no solo que te permite tener grado inversor o no sino que aparte es la base sobre (la que) el sistema bancario del país fija los préstamos para la gente y para el sistema productivo”, agregó el exintendente de Montevideo.

Martínez –quien describió al déficit fiscal como una “preocupación”- sostuvo: “El encare del déficit fiscal, por el lado más importante que va, es hacer que el gasto público siempre crezca menos que lo que crece el país, eso tiene que ser una regla”.

Además, apuntó que “no es malo (aumentar el gasto) en determinados periodos históricos, cuando el país requiere dar un salto en calidad como era en Uruguay, que la situación social de alguna gente era infrahumana, que había que hacer un gasto y había que apostar a ciertas políticas”.

Pese a esto, añadió: “Hoy me queda claro que el nivel del déficit fiscal está a tal nivel que hay que buscar que el crecimiento del gasto público sea menor al crecimiento del país”.

El déficit fiscal (sin el efecto "cincuentones") subió de 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en los 12 meses a marzo a 4,8% del PIB en 12 meses a abril, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se trata del peor resultado desde 1989 (cuando marcó 6,2% del Producto y al año siguiente el gobierno debió realizar un ajuste fiscal).



El precandidato, de todas maneras, se mostró contrario a los “shocks” en este terreno. “Son modas que duran a reventar meses”, dijo. “Sí creo en la austeridad como un deber ético, moral, que cada persona que está en el área pública (…) tiene el deber de utilizar bien los recursos porque cobra el sueldo con los impuestos y el esfuerzo de la gente”, finalizó.