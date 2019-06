Martínez cuestionó que la Republicana actúe en cárceles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Daniel Martínez dijo que no está de acuerdo con la decisión de apelar a la Guardia Republicana para custodiar cárceles si la idea es “reprimir”.

“La Guardia Republicana es una fuerza preparada para la represión, si el modelo es eso, no, porque las cárceles necesitan un grupo de gente que se dedique a la rehabilitación, gente especializada que no va a estar más en el Ministerio del Interior. Después tiene parte un grupo del Ministerio del Interior que se va a ocupar de la seguridad porque tampoco hay rehabilitación si todo es un relajo y no hay disciplina”, consideró el precandidato.

“Ahora bien, lo que se habla y en ese caso habría que verlo si es que esa gente que hoy cumple las funciones de seguridad y disciplina adentro de las cárceles, pasa a ser una área de la Republicana. Puede ser discutible, pero gente que no está especializada, preparada para lo que implica colaborar con la gente que se encarga de rehabilitar a los presos, no”, insistió Martínez.

RELACIONADAS Sartori, Andrade y Talvi son los que más crecen By Ángel Asteggiante Sartori, Andrade y Talvi son los que más crecen Sartori, Andrade y Talvi son los que más crecen El FA cae; blancos y colorados no suben By Ángel Asteggiante El FA cae; blancos y colorados no suben El FA cae; blancos y colorados no suben

Economía

Al término del primer día de una gira de dos jornadas por Soriano, Martínez cerró con un acto en el Hogar Español, donde hizo énfasis en desarrollar una campaña con altura, evitando las descalificaciones y promoviendo discusiones en profundidad que permitan establecer grandes acuerdos que beneficien al país en temas de seguridad, educación y del sistema previsional.

El público reaccionó efusivamente cuando el candidato empezó a recordar cómo se encontraba el país luego de la crisis de 2002 y las mejoras que se alcanzaron en 14 años de gobiernos de izquierda.

“Nos dejaron un país destruido, no me embromen” exclamó luego de citar las reiteradas críticas que desde la oposición apuntan al deterioro económico.

“Por supuesto que hemos tenido errores, pero tenemos una realidad que nos permite seguir apostando a la esperanza. En 2002, la crisis en Argentina nos dejó patas para arriba, con el país al borde de sus desestructuración, con niveles de pobreza, de falta de trabajo y de pérdida de salario real verdaderamente indignantes. Al contrario de lo que pasaba y después de 14 años de gobierno frenteamplista, Argentina está en una crisis peor a la de 2002 y el Uruguay sigue creciendo. Tenemos problemas, pero no somos dependientes como éramos” afirmó, despertando un cerrado aplauso.

“Se nos dice que no hemos aprovechado el viento de cola y uno entonces se pone a estudiar. En la década del 90 hubo un montón de años con precios excelentes de nuestras materias primas, el Uruguay creció, pero en aquella época había un versito que se repetía. Yo era dirigente de la sindical obrera y tuve la oportunidad de reunirme con ministros del Partido Colorado y del Nacional. Los seis, nos decían lo mismo: “muchachos no se apuren, la torta tiene que crecer para distribuirla¨, la economía creció durante años porque las condiciones internacionales eran muy buenas y la torta no se repartió” expresó el precandidato del Frente Amplio.