Martínez cuestionó el plan de austeridad de Lacalle Pou

A las 9 de la mañana de ayer en la intersección de la ruta 21 y la 12, en Nueva Palmira, esperaba un puñado de dirigentes del Frente Amplio a Daniel Martínez. En su primera parada por el interior rumbo a las elecciones de octubre, el candidato evitó hacer grandes declaraciones, esbozó cuestionamientos a la oposición y no se cerró a un debate con el presidenciable colorado Ernesto Talvi.

Fue su séptima visita a la ciudad portuaria. Lo esperaban con banderas. Una de las primeras en llegar al lugar fue la senadora socialista Mónica Xavier. Con el candidato arribaron otros integrantes de su comando como el coordinador de campaña Jorge Rodríguez, Gerardo Rey, el vocero de seguridad Gustavo Leal y el director de Medio Ambiente Alejandro Nario. En otra camioneta llegó la candidata a vice Graciela Villar. Más tarde se sumó el presidente del Frente Amplio Javier Miranda y luego la senadora del Movimiento de Participación Popular Ivonne Passada.



Después de ver las obras en la ruta, la fórmula se dirigió hasta el hospital local. Tras una recorrida por la nueva emergencia, la parada siguiente fue el comité de base de la zona.

A la salida, una mujer llamada Graciela le preguntó por la salud del presidente Tabaré Vázquez. Martínez llevó tranquilidad: “Va a salir adelante. Yo hablé con el médico y lo agarraron muy al inicio. Hay mucha esperanza”. La militante del Frente Amplio dijo tener fe en la victoria de Martínez en octubre y agregó que es de fe evangélica.



El candidato firmó banderas y se fotografió con todos los que se le acercaron, pero no se extendió en sus declaraciones públicas hasta una conferencia que brindó a las seis de la tarde en Carmelo.

Daniel Martínez en Colonia. Foto: Darwin Borrelli.

Consultado por El País acerca de las razones por las que no quiso debatir con Talvi, señaló: “Nunca dije que no con Talvi. Hay alguno que dice que yo dije que no, pero nunca dije”.



¿Debatirá o no?: “Veremos” o “estoy esperando” fueron las respuestas del candidato, que no quiso ayer cerrar la puerta de un futuro intercambio. Hasta ahora lo único confirmado es la instancia con el nacionalista Luis Lacalle Pou prevista, inicialmente, para el 16 de setiembre.

Las encuestas tampoco le preocupan a Martínez. Según Equipos, el Frente Amplio parte de un 30% de intención de voto, seguido del Partido Nacional con 26%. La izquierda no crece, pero al candidato no le quitan el sueño los sondeos. “Las encuestas son indicadores y dependen mucho de las preguntas que se hagan y cómo, pero, tranquilidad, esto es laburo y después la gente decidirá”, señaló.



En el medio de la agenda con empresarios y sindicalistas se hizo tiempo para una entrevista radial con la FM 90.9. Reconoció que el déficit preocupa, pero “tampoco es incontrolable”.



Dijo que “las calificadoras de riesgo no son bobas y el FA ha logrado mantener el grado inversor que blancos y colorados perdieron”. Además ironizó con respecto al shock de austeridad que promueve Lacalle Pou: “Se le corrió un cero”, dijo con respecto a los US$ 900 millones de ahorro que se pretende alcanzar.



La explicación para pensar que eso no es posible y es un cálculo erróneo, parte de la base de que “la estructura del Estado es muy rígida”. “La austeridad no es un shock. Tenemos que educar a nuestra gente en austeridad permanente”, sostuvo.



El desempleo también fue reconocido como un problema por el candidato, aunque se negó a hacer promesas que impliquen la creación de más puestos de trabajo. “Antes de andar prometiendo, cual mago Merlín, puestos de trabajo, lo más importante es capacitar y recapacitar gente, preparar a la gente para el mundo que se viene”, afirmó en una charla con dirigentes del sindicato portuario. Sobre esa base reafirmó un anuncio anterior a las internas: crear 80.000 empleos por año a lo largo de todo el período.

La fórmula Martínez-Villar comenzó ayer formalmente la campaña para las elecciones de octubre. Foto: Darwin Borrelli

En materia de seguridad social, se mostró dispuesto a discutir una reforma del sistema en la que se permitan jubilaciones parciales o promociones. “Uno de los problemas que tenemos es el teletrabajo: hay miles de uruguayos que trabajan así y hay que buscar la forma para que aporten”, dijo.



Además de las condiciones de trabajo, los habitantes manifestaron otra preocupación: la calidad del aire debido a la actividad del puerto, el polvillo y la escasa cantidad de cuidados ambientales en la zona. Martínez se mostró confiado en la posibilidad de mitigar el impacto de la actividad que es el motor principal de la zona. Como broche de oro los militantes de base se trasladaron hasta la rambla para sacarse una foto final a modo de conclusión de la gira.



Una militante del Frente Amplio que es tía de Lucas Torreira llevó al candidato del Frente Amplio a la casa de un exdirigente nacionalista de Colonia Arturo Aguirre y además de política, Martínez hizo comentarios de fútbol. Mostró su preferencia por Edison Cavani en comparación con el delantero del Barcelona Luis Suárez. “A Torreira lo sentimos cercano porque el uruguayo premia a la humildad. Es como Cavani que es un muchacho tranquilo. Se hace querer”, dijo Martínez.