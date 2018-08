Martínez y Cosse prenden los motores electorales; no planean aún dejar sus cargos públicos

Fueron las figuras de la jornada. Daniel Martínez y Carolina Cosse recorrieron varios comités de base del Frente Amplio para dialogar con sus compañeros de militancia pensando en lo que se viene: la campaña electoral y una fuerte contienda con la oposición para intentar mantenerse en el gobierno por cuarto período consecutivo.

Ninguno de los dos se anima a confirmar su deseo de ser candidato. Pero ambos están trabajando en esa línea, y esperan lograr los apoyos políticos necesarios para que el 1° de diciembre el Congreso del Frente Amplio oficialice sus candidaturas. Fue por eso que ayer, en el Día del Comité de Base, se organizaron una intensa agenda de recorrida por varios locales partidarios.

A pesar de ya estar pensando en las elecciones, ambas figuras pretenden conservar sus cargos públicos hasta último momento para acortar la campaña electoral y evitar los ataques desde la oposición.

En el caso de Cosse, el presidente Vázquez ya le comunicó a ella como al resto de los ministros que si pretenden hacer campaña deberá dejar su cargo en el Poder Ejecutivo.

El jefe de Estado no quiere que las actividades proselitistas interfieran con la gestión gubernamental. Es por este motivo, también, que Cosse no oficializa su intención de ser precandidata para la interna del Frente Amplio.

Pero en los últimos días incorporó gente a su equipo de campaña. El secretario político del partido de gobierno, Gonzalo Reboledo, decidió salir de la estructura partidaria para integrarse al equipo de la ministra de Industria pensando en las elecciones de 2019.

En el caso de Martínez no tiene obstáculos legales para seguir de intendente. De hecho cuando el Frente amplio lo oficialice como candidato, el dirigente del Partido Socialista tiene pensado continuar unos meses más en el cargo para el que fue elegido por la ciudadanía.

"Uno fue electo para algo y tiene que cumplir la tarea", dijo ayer a los medios de prensa. "No sé si dejarlo dos o tres meses antes (de la elección). La ciudadanía te eligió para algo y uno tiene que cumplir la tarea", agregó.

Cuando las luces de las cámaras se prenden, la respuesta de ambas figuras son casi idéntica: "Será lo que el Frente decida". Sus respuestas suenan ensayadas.

Pero en la interna del partido de gobierno saben que con la ya más lejana posibilidad de que José Mujica pelee por un nuevo gobierno, la ministra de Industria y el intendente de Montevideo, se encaminan a resumir las dos grandes corrientes del Frente para su elección interna.

Impuestos.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, llevaba una hora hablando. Ya se habían terminado los chorizos de $ 60 y apenas quedaban unos pedazos de torta. Fue entonces cuando una señora golpeó la puerta del comité de base Las Palmas, en Parque Batlle: "¿Acá venden pan y leche?", preguntó.

El Día de la Declaratoria de la Independencia —o la combinación de sábado con pos noche de la nostalgia— hizo que la mayoría de los comercios estuvieran cerrados. Por eso la movida de los comité del Frente Amplio se hizo notar.

Busecas para combatir el frío El intenso frío del sábado a la tarde fue la excusa perfecta para organizar unas cuantas busecas en los diversos comités de base. Ese fue el menú que eligieron en el Comité Cuaró, el cual solía visitar Tabaré Vázquez en momentos donde no ocupó el cargo de presidente de la República. Otros apelaron al clásico medio tanque para cocinar unas cuantas tiras de asado. En el Comité 28 de noviembre es donde la presencia de los jóvenes del Frente Amplio tiene mayor peso y allí fue que se decidió llevar a cabo diversas actividades recreativas y juegos para esperar la visita de Martínez y Cosse. Ambos se encontraron allí con Constanza Moreira, Santiago Soto, de la OPP, y Fabiana Goyeneche. Con el cuadro completo salió la foto con el mensaje hacia el cuarto gobierno.

Solo en el comité en que conversó primero Murro "hay casi la misma cantidad que la multitudinaria concentración de Un Solo Uruguay contra UPM", bromeó el ministro. "Eso (la concentración opositora) fue un gran fracaso".

Murro defendió la instalación en el país de la tercera fábrica de celulosa y aclaró que no se trata de "entregarles todo" a los inversionistas. De hecho, ante la pregunta de una militante, el ministro se mostró afín a aumentar el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), aunque aclaró que eso "tendrá que ser una discusión del programa del Frente Amplio".

El ministro dio un paso más y dijo que también "se debería debatir más enérgicamente el tema de la herencia: en Uruguay hay latifundistas que jamás compraron una tierra y todo les vino de arriba".

Pese a estos comentarios, tres cuartas partes de su discurso estuvo centrada en su especificidad: el trabajo y la seguridad social. Eso sí: si el Frente Amplio confirma su precandidatura a la Presidencia, cosa que aclaró que lo "enorgullece", dejaría el ministerio.

Pero para eso aún falta bastante. Mientras, Murro tiene decidido seguir trabajando en el gabinete de Vázquez y afinar sus contactos políticos en pro de una candidatura con la que también sueñan Martínez y Cosse.

"La derecha quiere imponer su reforma" El hombre que comandó la línea de la seguridad social desde que el Frente Amplio está en el poder, Ernesto Murro, dijo que "la derecha" quiere imponer una reforma de esa área y que para eso se vale de sus dos aliados: los "medios de comunicación y la Justicia". La señal de "un cambio necesario", dijo, "se verá el lunes cuando se apruebe la reforma de la Caja Militar". Es un proyecto "perfectible", pero que servirá de base, dijo el ministro de Trabajo y autodenominado "pre-precandidato" a la Presidencia de la República. Y aclaró: "es una reforma que la derecha no votará, porque la derecha quiere ganarse la cabeza de los militares, el poder". Otro paso "importante" hubiese sido "el impuesto a las pasividades más altas de los militares: eso le hubiese dado al gobierno US$ 75 millones en un año y medio", enfatizó Murro. Pero "no solo faltó un voto del Frente Amplio, faltaron los 49 de la oposición que se niega a esos cambios". Porque, explicó ante los 31 militantes que lo escuchaban en el comité de base La Palma, "la derecha lo único que quiere es quitar derechos laborales como están haciendo (Mauricio) Macri y (Michel) Temer".

DE RECORRIDA POR LOS BARRIOS Sendic fue a convencer a Mujica

Exactamente un año atrás, Raúl Sendic había elegido el Día del Comité para pedirle disculpas a los frenteamplistas. Entonces buscaba revertir una sanción en el tribunal de conducta del Frente. Pero los esfuerzos no resultaron. Poco menos de un mes después se dio la primera renuncia de un vicepresidente de la República en la historia del Uruguay. A pesar de haber sido procesado sin prisión por su actuación en Ancap, Sendic está decidido a seguir haciendo política. Dijo una y otra vez que quiere aportar para que el Frente gane su cuarto mandato. Pero sabe que para eso la coalición necesita un candidato fuerte. Por eso fue a intentar convencer a Mujica, del que se considera un amigo. "Mujica hoy es el candidato del FA con mayor respaldo. Yo he tratado de convencerlo para que pueda participar", dijo pero explicó que por ahora no logró su cometido. Si bien varios dirigentes frenteamplista han cuestionado que Sendic continúe manteniendo militancia política en el Frente, el exvicepresidente dijo que lo seguirá haciendo. "Se ha discutido si me habilitan, si no. Voy a hacer lo que el Frente decida. No me voy a morir si no puedo ser candidato", declaró a Telemundo.

"Campaña a muerte", dijo Andrade

El Día del Comité de Base no solo es una instancia de confraternización y celebración para los frenteamplistas. También cada sede partidaria elige sus autoridades. De esas elecciones surgen los representantes de las bases que luego irán al Congreso del Frente Amplio en diciembre para votar programa, primero, y luego las candidaturas.

En estos ámbitos los militantes del Partido Comunista (PCU) son quienes reúnen más fuerza. Óscar Andrade, dirigente del PCU y también del sindicato de trabajadores de la construcción ya admitió que tiene intenciones de lanzar una candidatura si es que así lo considera su partido.

Ayer recorrió varios comités y pidió dejar de lado "de verdad" las diferencias para tener un Frente Amplio unido. "Los embates de la derecha van a ser muy fuertes", dijo y luego agregó que tienen que estar preparados para enfrentar un intento de volver al pasado, que plantea "la derecha", opinó.

"Vamos a hacer una campaña a muerte por el cuarto gobierno", enfatizó Andrade en su charla ayer a la tarde en el comité de base del Parque Rodó.