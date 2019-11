Martínez en su última actividad antes del balotaje: "Esta es una batalla por proyectos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez, participó este jueves en la Plaza Libertad de su última actividad de campaña, organizada por colectivos de profesionales que apoyan su candidatura, acompañado de su compañera de fórmula Graciela Villar.

Rodeado de gente, y solicitado para selfies, el candidato del Frente Amplio recorrió un tramo de 18 de Julio hasta donde se concentraron grupos de profesionales, que leyeron una proclama en apoyo a Martínez.

"Cuando todo parece perdido, lo único que queda es meter y seguir metiendo, y metiendo, y vamos, y vamos. El camino está trazado, acá no se rinde nadie, vamos que podemos", destacó uno de los profesionales en su discurso.



"Estamos aquí porque siempre estuvimos", señaló la oradora del evento, y destacó: "Ahora nos sentimos con fuerza, no olvidemos nunca". Además, enfatizó: "Esto no se trata de dos personas compitiendo a título personal, esto no es un juego, es el destino del país y eso nos trasciende".



Por su parte, Villar destacó a los diversos colectivos que "salieron a esta calle, a esta plaza maravillosa a comprometerse con salir a hablar con toda la ciudadanía, para decir sus verdades, desde sus lugares, porque hoy la definición del 24 de noviembre tiene que ver con la historia de todos y todas las uruguayos". Agregó que "agradecen" porque "no hay transformaciones sin cultura, como no hay transformaciones sin trabajadores".



En tanto, el candidato oficialista subrayó: "Este fenómeno que se ha dado de miles y miles de hombres y mujeres de todo tipo de profesiones, habilidades, conocimientos, actividades artísticas, culturales, lo que fuera, me parece una de las cosas más maravillosas que ha pasado en esta campaña política. Nos recuerda eso que algunos pueden olvidar: la política no es para los políticos, la política debe ser para la gente. Políticos para la gente, no gente para los políticos".

"Esta es una batalla por proyectos", agregó.

Última actividad de campaña de Daniel Martínez. Foto: Valeria Gil

Al candidato del Frente Amplio lo respaldan, entre otros, grupos de médicos, enfermeros, nutricionistas, académicos, científicos, contadores, arquitectos, profesores e inspectores docentes, deportistas y artistas.