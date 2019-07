Martínez reunido con Castillo para terminar de definir la fórmula del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato por el Frente Amplio Daniel Martínez se reunió esta mañana con el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo para terminar de definir la fórmula presidencial oficialista que prevé anunciar en las próximas horas. El sábado Martínez viajará a Estados Unidos y quiere tener resuelta la fórmula antes.

Martínez se entrevistó con los principales líderes (Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori) y la mayoría de los sectores que componen la coalición.

El secretario general del PCU dijo a El País ayer que “no se está colocando un nombre más arriba de la mesa”. “No estamos proponiendo ningún nombre y reiteramos que a la hora de resolver hay que tener en cuenta que fue lo que eligieron los frenteamplistas y que hay que tener cuenta el peso de los sectores y las listas”, señaló.



Castillo dijo que no impulsan a Cosse, pero tampoco se oponen a que sea la vice. Castillo contó que le dijo a Cosse que si bien no la apoyaron para la candidatura, respetan el hecho de que “haya salido segunda”. “Por algo fuimos con la candidatura de Óscar Andrade, eso tiene que quedar claro y no quiere decir que estemos a favor o en contra”, indicó.