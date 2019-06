Martínez asegura que la reforma jubilatoria no la pagarán pobres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hay político que en esta campaña electoral no haya dicho que hay que reformar la seguridad social, pero el precandidato frenteamplista Daniel Martínez fijó su propio criterio: no tocar a los más pobres.

El candidato que gane las próximas elecciones, sea del partido que sea, tendrá que hacer los esfuerzos por bajar el déficit fiscal que se ubica hoy en 4,8% del PIB y en este contexto, la reforma de la seguridad social parece prácticamente inevitable.

Dentro del Frente Amplio, el ministro de Economía Danilo Astori y el expresidente José Mujica ya advirtieron de la necesidad de tomar medidas durante el primer año del próximo gobierno para evitar nuevas dificultades que puedan agravar la situación fiscal.

Del tema no escapó tampoco el favorito en las encuestas dentro del oficialismo. Martínez dijo: “Por supuesto que el futuro nos obliga a discutir qué hacer con la seguridad social. Decir que eso no es un desafío sería una mentira”.

El requisito que estableció previo a cualquier discusión fue uno solo y pasa por que no paguen la reforma del sistema de seguridad social “los que ganan menos y los que no tienen nada”. “Olvídense”, dijo sobre esta posibilidad Martínez, en un cena de la Lista 5005, realizada el pasado lunes por la noche en el Centro Social de Cutcsa. “Ese no es el camino que recorreremos. Buscaremos la forma para que cada uno dentro de sus posibilidades haga el esfuerzo que tenga que hacer”, insistió.

El precandidato dijo que cuando charla con la gente en la calle, o durante alguna recorrida, le dicen “pucha tengo una pensión de $ 15.000”, pero al mismo tiempo se reconoce que “nunca el salario y la jubilaciones mejoraron tanto con este gobierno”, en referencia al Frente Amplio. Sus palabras desataron los aplausos del ministro Víctor Rossi, el subsecretario Pablo Ferreri y el secretario general de la Lista 5005 Eduardo Pereyra, así como de los otros integrantes del sector que acudieron a la cena.

Además de Martínez los otros precandidatos de la coalición de izquierda también consideraron durante la campaña que es necesario debatir las condiciones de una reforma jubilatoria. El precandidato y economista Mario Bergara consideró directamente que es una vía para equilibrar las cuentas públicas, ya que se puede lograr una rebaja de US$ 1.000 millones en el gasto, sin tener que adoptar medidas de “shock” como propuso el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou.

Lo que ninguno de los cuatro candidatos dijo directamente es si hay que aumentar la edad jubilatoria que se encuentra hoy en los 60 años. Todos, prefieren no entrar en detalles antes de que se procese un debate que, dicen, debe incluir a todos los partidos y diversos actores sociales, entre ellos el Pit-Cnt y jubilados.

Flexibilizar

El pasado fin de semana, Mujica planteó en Las Piedras la necesidad de alcanzar un consenso sobre la reforma de la seguridad social en el primer año del próximo gobierno. “Los déficits más graves que tiene el Estado son las transferencias de costos de la seguridad social y no podemos dejar a nuestros veteranos locos de hambre. Es decir, tenemos que reformarlo”, señaló.

Para Mujica, la reforma requiere “una discusión importante”. “Algunos dicen hay que subir la edad de jubilación, no sé. Yo creo que hay que flexibilizar mucho, hay que dejar que gente se pueda jubilar y pueda seguir trabajando y aportando, pero de frente y no en negro como hoy”, señaló.

Dijo que no hay que tratar a todos por igual, porque “los trabajos son distintos y los seres humanos también”. Fue allí que puso como ejemplo su propio caso: “Tengo 85 años y hasta me subo a un tractor, no sé por cuánto tiempo. Pero hay gente que a los 70 años está deshecha, pero los trabajos son distintos. Es difícil con 70 años trabajar en la construcción”, precisó. Pero en contrapartida se preguntó: “¿Un profesor podrá trabajar con 70?”. “Capaz que es flor de negocio que pueda trabajar porque tiene una experiencia brutal”, afirmó.

Después de estas consideraciones, Mujica concluyó que “la edad a rajatabla es esquemática”, hay que ver la situación de la persona y los tipos de trabajo. “Eso no lo puede determinar un gobierno, hay que flexibilizar ese tipo de disposición”, acotó. Mujica dijo que el próximo presidente no se escapará de discutir nuevos criterios, porque “el problema tiende a agravarse con el tiempo”.

“Se empujaban para salir en la foto”

Durante una cena organizada por la Lista 5005 el pasado lunes por la noche, el subsecretario de Economía Pablo Ferreri (Nuevo Espacio) salió fuerte a defender al Frente Amplio y a polemizar con la oposición, y en especial el Partido Nacional.

Empezó por reivindicar “el cara a cara”, las recorridas por los barrios y el “pelarse la suela de los zapatos” para hablar con la gente. “En épocas de candidatos de marketing, de billeteras gordas, de promesas vacías, de millones de dólares gastados por fuera de la ley, como ocurre con otros precandidatos”, aseguró sin nombrar directamente a ninguno. Según Ferreri, el Frente “es el único proyecto político que asegura gobernabilidad”. “¿Se imaginan a (Luis) Lacalle Pou sentado con (Edgardo) Novick, con (Guido) Manini Ríos , con (Gustavo) Zubía? ¿Se imaginan esa mesa con (Juan) Sartori? Está complicado”, se contestó a sí mismo.

Para reafirmar su hipótesis comentó el acto de homenaje a Wilson Ferreira, que tuvo lugar el pasado domingo en el Puerto de Montevideo. “Veíamos como se daban empujones en la primera fila para salir en la foto. ¡Eso es una muestra clara de que no pueden gobernar!”, concluyó.

Ferreri también opinó de la propuesta de Sartori de repartir entre jubilados la tarjeta Medicfrma (que posibilita el acceso a los medicamentos sin costo). “Veíamos en estos días algunos hechos bochornosos para la democracia, candidatos con millones de dólares prometiendo tarjetitas para darle medicamentos gratis a los jubilados”, señaló en alusión a Sartori.

Ferreri contrapuso esta interna nacionalista a la que existe hoy en el Frente Amplio conde los cuatro candidatos (Daniel Martínez, Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara) hacen actos conjuntos. “Disputa fraterna”, fue así que denominó la campaña del oficialismo.