Martínez: "Uno no tiene por qué apresurarse a tomar ninguna decisión"

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, se reunió en la tarde de este martes con el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, para realizar un "intercambio de ideas de la situación política en general", indicó en rueda de prensa el jefe comunal a la salida del encuentro.



Martínez aseguró que durante esta instancia "no se habló de nada en concreto" ni de su "eventual candidatura". "No tengo tiempo de meterme en la interna del Frente Amplio", explicó.

"Uno tiene deberes que cumplir y no tiene por qué apresurarse a tomar ninguna decisión", consideró el intendente y explicó que "hay cuestiones que llevan el 90% del tiempo". "El resto es para también ser un ser humano porque no podemos dejar de ser seres humanos con los afectos", opinó.



Martínez pidió: "No nos apuremos", y explicó que la decisión de que su nombre se maneje como precandidato la tiene que tener resuelta el 1° de diciembre, día en que se celebrará el Congreso del Frente Amplio donde se definirán los nombres de los precandidatos. "No sé si tiene que estar antes, no tengo idea. Yo digo que no hay apuro".

"Las campañas electorales empiezan al otro día del balotaje en este país.¿Está bueno eso? No, no está bueno. Por lo menos yo creo que no está bueno", opinó.



El encuentro entre el jefe comunal y Castillo ocurrió luego de que el Partido Comunista recibiera la semana pasada también a la ministra de Industria, Carolina Cosse, y al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, ambos "pre pre candidatos", indicó el secretario general del sector.

Castillo indicó que además recibirán al intendente de Canelones, Yamandú Orsi. "De nuestras propias filas surge el nombre de Óscar Andrade (secretario general del Sunca y dirigente del sector) pero no tenemos que convocarlo", expresó. En cuanto al ministro de Economía, Danilo Astori, no fue llamado porque "dice que todavía es temprano, que lo está evaluando pero no oficializa que quiera ser candidato". ​



Respaldo.

El sábado, Martínez recibió el apoyo del Comité Central del Partido Socialista que decidió proponer su nombre al Frente Amplio como precandidato a la presidencia.



Luego, se dirigió a la sede del Frente Amplio, la “Huella de Seregni” donde la Asamblea Nacional de la Vertiente Artiguista ratificó su respaldo al intendente como eventual precandidato.



“Quiere, pero no se anima a dar el sí”, dijo a El País uno de los asistentes a la asamblea de la Vertiente.



En diálogo con El País, Martínez admitió que cuenta con el respaldo de su familia en caso de candidatearse a la presidencia.