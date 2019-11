Martínez acusa a Lacalle de “perder perspectiva”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez inició ayer su gira por el interior del país. En Paysandú se reunió con dirigentes de agrupaciones de la oposición. Cuestionó a su contrincante Luis Lacalle Pou y envió un mensaje a la interna del Frente Amplio: “Si cada cosa pasara por la Mesa Política es ingobernable el país”.

El candidato se reunió con dirigentes de agrupaciones coloradas, del Partido Independiente, nacionalistas y del PERI. En un acto, pidió “salir a hablar” con vecinos que no votaron al Frente en primera vuelta. “Creo que la humildad debe ser el primer consejero, la soberbia siempre le erra. Te hace equivocar en la vida personal y en el trabajo y es peligrosísima en la política”, aseguró.

Pidió a los dirigentes no tratar a la gente “con enojo” o “reproche”. “En definitiva no supimos explicar lo que hicimos y transmitir los problemas que teníamos para alcanzar determinados objetivos, o de repente no fuimos lo suficientemente humildes para reconocer que en algunas cosas nos equivocamos”, admitió.

Criticó a la oposición, cuando dijo que “lo único que les importa es el poder” y “quieren llegar de cualquier forma”. Pidió salir a buscar “todos los votos posibles”. “Tenemos que ir sin soberbia y con el corazón abierto y sabiendo que el Uruguay no puede dar un paso atrás. Tenemos derecho a decir que hay riesgo y tenemos derecho a decir que tenemos miedo”, agregó sobre un posible gobierno de Lacalle Pou.



Martínez insistió que empezó a trabajar a los 16 años “pelando ajo” y “lavando persianas”. “He sido un laburante toda la vida. Les pido que le digan eso a la gente”, añadió. En contraposición, cuestionó a Lacalle Pou. “Cuando vivís con gente con cierto nivel económico, perdés la perspectiva (...) Creo que lo que le pasa a Lacalle es que pierde la perspectiva”, añadió en una entrevista con Telenoche de Canal 4.

La elección de ministros.

Además defendió la designación de sus eventuales ministros José Mujica y Danilo Astori, lo cual generó sorpresa en el Frente Amplio por no haber sido comunicado en la orgánica, ni en el comando, ni en el Secretariado y mucho menos en la Mesa Política.



“Lo que hice fue juntar experiencia con renovación. La gente elige gobernante para que gobierne, cuando hice mi primer gabinete hubo problemas a tal punto que algunos sectores se enojaron mucho. Si cada cosa pasara por la Mesa Política es ingobernable el país”, añadió en una clara respuesta a la interna del Frente Amplio, que desconocía la decisión de apelar a Mujica y Astori como eventuales ministros.