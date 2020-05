Martín Lema dijo que la marcha contra la LUC frente al Parlamento fue "al santo botón"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por espacio de una hora y en plena pandemia, un grupo de personas se movilizó frente al Palacio Legislativo en contra de la aprobación de la ley de urgente consideración (LUC).

La vicepresidenta Beatriz Argimón y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Lema estaban reunidos en ese momento y decidieron acercarse para ofrecerles la posibilidad de que se designara a una delegación para plantear sus reparos a la norma; pero los manifestantes no accedieron.



“La movilización va en contra de la recomendación de evitar aglomeraciones y por eso los invitamos a intercambiar sobre la LUC. Dimos la apertura, pero lamentablemente terminó siendo una movilización al santo botón porque se supone que querían dar un mensaje al Parlamento. Cuando queríamos conocer el mensaje nos dijeron que no estaban preparados y no lo tenían pensado”, subrayó Lema a El País.



Por lo que concluyó que fue una movilización en contra de las recomendaciones sanitarias para evitar aglomeraciones. “No nos dieron ni la proclama, entendemos que no aportó absolutamente nada”, afirmó.



Lema dijo que los manifestantes no se identificaron. La convocatoria que circuló en redes sociales estaba firmada por “Colectivos contra la reforma”. “A la urgente ley de los ricos, la enfrentamos en las calles”, fue la consigna de la marcha.