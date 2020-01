Bergara sobre coalición con Cabildo Abierto: "Ojalá que dure poco, por el bien del Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mario Bergara, expresidente del Banco Central del Uruguay y exprecandidato por el Frente Amplio a la Presidencia, dijo al semanario Crónicas que el Frente Amplio luego del 1° de marzo tendrá un “posicionamiento potente” ya que “del otro lado” no hay una “cuestión homogénea”. Esto, según aseguró, se debe a que el Partido Nacional “votó tres puntos peor que en la elección anterior” y que el Partido Colorado, con Ernesto Talvi, “votó peor que con Bordaberry”.

Además, dijo que "hay una coalición necesaria con Cabildo Abierto" que “ojalá que dure poco, por el bien del Uruguay”. Su postura se debe a que “hay visiones de país y de la institucionalidad que representa la formulación” del partido que cree que “son separables del resto del sistema político”.

Consultado sobre si la aparición de Guido Manini Ríos, excandidato de Cabildo Abierto y excomandante en jefe del Ejército, pudo haber sido un llamado de atención, comentó que “quizás es la forma en que se explicitó algo que ya estaba subyacente”. A su vez, dijo que cree que es un error concebir a dicho partido como militar, “sino también en gente con posturas de extrema derecha que antes votaba" a los partidos tradicionales.



En la entrevista también se le preguntó si cree que hay un riesgo de que se pierdan derechos en el próximo gobierno. Ante esto, dijo que van a trabajar para que aquellos que “se han ido incorporando en la sociedad se mantengan y, eventualmente, se profundicen”. Además, comentó que “la coalición es tan multicolor que tiene expresiones de todo tipo” y que “habrá que esperar a ver qué es lo que el gobierno va a ser capaz de promover”.



En la misma línea, expresó que, como “no hay homogeneidad en las visiones”, no cree que “en todo haya un total acuerdo”. Comentó que “hay planteos más drásticos, sobre todo del lado de Cabildo Abierto”, que imagina que los sectores “más sensatos de los partidos tradicionales no van a acompañar”.



En cuanto a la candidatura a la Intendencia de Montevideo, Bergara ya la descartó. Asimismo, aspira a apoyar a un candidato “que se comprometa a cumplir enteramente su mandato, trabajando los cinco años para los montevideanos. Esa es una señal necesaria y ayuda a fortalecer la credibilidad del sistema político”. Además, dijo que cree que la intendencia “hay que encararla como un fin en sí mismo, no al servicio de otros objetivos”.



Por último, sobre una posible candidatura a la presidencia en el 2024 dijo que “va a depender de cómo sea el proceso político” hasta la fecha pero que “hay una perspectiva en esa dirección”.