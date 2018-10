Bergara ya es precandidato: "Tenemos que ser críticos con las cosas en que no pudimos avanzar"

"Estoy formalizando mi disposición a competir a la interna del Frente Amplio y hará muy bien que sea competitiva". Esas fueron las palabras con las que comenzó su discurso Mario Bergara, que renunció a la presidencia del Banco Central (BCU) para comenzar con la campaña electoral.

Bergara señaló la necesidad de "renovar el enfoque, la visión del mundo manteniendo nuestros objetivos básicos" y resaltó que "hay que renovar la agenda de gobierno".



Hablando de la región, sostuvo que la misma, "lejos de ser un factor amortiguador se ha transformado en un potenciador de la inestabilidad", por lo que es importante "consolidar la agenda de derechos, porque lo que muestra la región nos dice que pueden estar amenazados".



Además, señaló: "Tenemos que ser críticos con las cosas en que no pudimos avanzar o estemos a mitad de camino, por ejemplo el rezago en la educación".



"No quiere decir que todo se haya hecho bien o completo. Pero tenemos una visión positiva del proceso del Frente Amplio", añadió. Y dijo que "la necesidad de la renovación programática es real y no un eslogan".

Bergara opinó que "hay que mirar la realidad de frente para actualizar las políticas públicas" y dijo que "la tecnología desafía las políticas públicas en las relaciones laborales", que "genera incertidumbres y oportunidades" pero que "a la larga el desarrollo tecnológico es beneficioso".

Además, también hizo referencia a temas como la corrupción: "Tenemos que ser implacables ante las faltas éticas y los actos de corrupción".



"Creo que puedo hacer una contribución a la renovación de nuevos liderazgos dentro del FA”, dijo el precandidato, que destacó la necesidad de “dar respuestas a problemas como la educación y seguridad".



“Apelamos al frenteamplismo más puro y al enfoque seregnista", agregó.



Dijo que si bien "hay grados de desencanto en compañeros del FA, también procuramos generar encanto a los desencantados" y que "los apoyos a mi candidatura van a ir apareciendo".