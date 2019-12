Marido de la intendenta de Lavalleja presenta renuncia a su cargo como director de Vialidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de Vialidad de la Intendencia de Lavalleja, Gastón Elola, presentó su renuncia ante su esposa, la intendente Adriana Peña. Mediante una carta, fechada el 9 de diciembre, hizo saber que se retiraba del cargo luego que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) interpretara que su situación funcional no se compadecía con la interpretación dada al artículo 36 de la Ley 19.823.

Ese artículo indica que “queda prohibida la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge o concubina”.



Gastón Elola remarcó en su misiva que no está de acuerdo con la interpretación de la Jutep. “No es menos significativo, dejar mi expresa discordancia con la situación jurídica de prohibición, por cuanto, desde el punto de vista estrictamente jurídico, mi relación afectiva no encuadra en los conceptos establecidos por dicha normativa”, afirmó el ex jerarca.



“Teniendo presente que en un Estado de Derecho el apego irrestricto a la Ley es un deber inexcusable, es por lo menos a mi interés, haber contado con el asesoramiento jurídico que me da la tranquilidad de no haber obrado en incumplimiento a dicha disposición legal”, indicó Elola en su carta.



La argumentación del exdirector sostiene que en el mes de febrero del año 2018 la Jutep se pronunció sobre las contrataciones a familiares por parte de funcionarios públicos.



“No es aceptable argumentar que ‘estas cosas siempre pasaron’; la cuestión es si estamos dispuestos a aceptarlas pasivamente, y el mensaje debe ser muy claro: hoy estas conductas resultan inaceptables para la inmensa mayoría de los uruguayos y también para este Directorio. No está formalmente prohibido contratar a la pareja o novia del jerarca si no hay unión concubinaria reconocida judicialmente, o a primos y/o sobrinos; pero no está bien”, indica el informe del organismo, según citó Elola.



La intendente Adriana Peña se encuentra cumpliendo su segundo mandato al frente de la Intendencia de Lavalleja. La Constitución prohibe expresamente que sea electa por un tercer período. Resolvió no candidatearse a la diputación en las elecciones nacionales del mes de octubre. No obstante, apoyó a la senadora Carol Aviaga de la lista 404, liderada por el presidente electo, Luis Lacalle Pou.