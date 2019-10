María y su hija durmieron en el consulado; buscan entrega "lo menos traumática posible", dijo abogado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

María, la mujer uruguaya que el viernes de mañana llegó hasta el Consulado de Uruguay en Barcelona para, después de una larga batalla judicial, entregar a su hija a su padre –al que acusa de haber abusado sexualmente de la niña- durmió en la noche de ayer junto a su hija en la oficina de la representación diplomática en esa ciudad española.

Ayer las autoridades uruguayas se negaron a entregar a la niña a su padre. En el quinto numeral de la sentencia de la jueza de Vielha, Cristina Marrero Pérez –quien decidió que la menor debía volver con su padre- establecía que, de no entregarse a la niña, podría haber una “intervención policial”. Las sedes diplomáticas, sin embargo, funcionan como territorio extranjero, lo que invalida el ingreso de los uniformados.

El fallo también determinaba que el cónsul uruguayo sería el encargado de entregar a la menor al padre. Contra este punto, la Cancillería uruguaya se pronunció e indicó en un comunicado emitido el viernes que “en el marco del Derecho Internacional convencional y consuetudinario, el Estado uruguayo, y por ende su Misión Diplomática y Oficinas Consulares, están exentos de la autoridad de la sentenciante”.

La jueza Marrero Pérez atendió esto y decidió aplazar la entrega de la niña hasta el miércoles de la semana próxima. También cambió el lugar: ya no se realizará en el consulado sino en el municipio de Gavá, a 25 kilómetros del centro de Barcelona.

Sin embargo, después de haber comunicado esto, la magistrada envió a agentes de policía –los Mossos de Esquadra- hasta el consulado uruguayo. Algunos patrulleros estacionaron frente al edificio, un grupo de efectivos subió hasta el cuarto piso, donde está el consulado. Seis de ellos se quedaran de “custodia” del lado de afuera. Allí pasaron la noche y la presencia policial continúa este sábado.

Mario Guerrero, abogado de María, contó este sábado a El País desde Barcelona que madre e hija pasaron “bien” la noche. Algunos familiares llevaron comida y pidió “tranquilizar” a sus allegados en Uruguay.

Las alternativas, dijo el abogado, son dos: esperar al miércoles o realizar la entrega “de otra manera”, pero “siempre que se pueda garantizar de alguna manera el bienestar de la niña, porque las alternativas que se ofrecen son muy duras, son entregar directamente a la policía”.

Cuando El País habló con Guerrero –sobre las 16 horas en Barcelona- todavía no sabía dónde dormirían María y su hija esta noche.

“El objetivo es buscar una entrega lo menos traumática posible” para la niña, subrayó.

Consultado acerca de qué motivó que la jueza decidiera enviar a la policía cuando ya había resuelto aplazar la entrega hasta el miércoles, Guerrero dijo: “Lo ignoro porque no me han notificado ninguna resolución posterior a esta de la entrega del 9 de octubre. No me han notificado absolutamente nada. Ni a mí, ni a la madre, ni al consulado. Todo ha sido verbalmente”.

“Nos han comentado verbalmente que fue una iniciativa del Ministerio Fiscal, de la fiscal encargada del tema, y fue luego apoyada por la jueza”, agregó.

También “verbalmente” ayer le indicaron que si la madre y la niña ponían un pie fuera del consulado “se la podían entregar al padre”.

Ante la pregunta de si es “irregular” que no le hayan notificado que se enviaría a la policía, el abogado planteó: “Es irregular que los Mossos tengan una resolución que yo no. Me tendría que haber llegado antes, para poder recurrir, para poder alegar, para poder hacer algo”.

De todas maneras, Guerrero aseguró que María “va a cumplir con la resolución” de la justicia española.

“Se hará todo de la mejor manera posible dentro del drama que es esta sentencia”, remató.