Marcos Methol a Bordaberry: “Si finalmente decidís volver a la política no es necesario hacerlo a los codazos”

El pasado domingo, en su columna de El País, titulada “¿Kabildo?”, Pedro Bordaberry afirmó, entre otras cosas, que “Cabildo Abierto se prestó a que el Frente Amplio clavara una cuña de discordia en la coalición del Gobierno”.

Este miércoles, en La Mañana, el redactor responsable del semanario y senador suplente por Cabildo Abierto, Marcos Methol, le responde en una carta abierta que comienza aclarando que se publica “sin ánimo de polemizar” y sin tomar como “personales” los comentarios que realiza Bordaberry sobre él y sobre su padre.



“Decís que la irrupción de nuevos actores y partidos es ‘saludable para la democracia’, y la llegada de Cabildo Abierto y de Guido Manini te pareció ‘buena’, pero que te resulta ‘difícil descifrar los fundamentos e ideas del nuevo Partido’. No sos el primero que puede estar confundido. Todavía hay ciertos politólogos procurando alguna fórmula que se los explique”, señala.

Methol le recuerda a Bordaberry que su abuelo, Domingo Bordaberry, integró la Liga Federal de Acción Ruralista, presidida por Benito Nardone, y que en su doctrina original estaba el Artiguismo.



“Tu abuelo y mi padre formaron parte de ese movimiento, cuyo nombre evocaba el proyecto federal del Prócer, esa Patria Grande de la que tanto vos renegás”, le dice Methol a Bordaberry y pone en duda que el colorado haya leído alguna vez los trabajos de su padre, Alberto Methol Ferré. Por otra parte, Methol recuerda que el nombre que dio origen a Cabildo Abierto fue “Movimiento Social Artiguista” y que “la Corte Electoral no permitió que el lema partidario se denominara de aquella forma porque entendió que Artigas es un patrimonio nacional”.

“Lo cierto es que fuimos muchos los artiguistas que confluimos en este espacio en el año 2018, provenientes de todos los partidos, del Partido Colorado, del Partido Nacional y en mi caso del Frente Amplio, pero también los había del incipiente movimiento Un Solo Uruguay. Todos nosotros teníamos en común ese artiguismo social, que veíamos extinguirse o al menos menguar en los tres partidos mayoritarios. No nos unió ir contra nadie, ni copiar alguna ola política de otro país, sino el sentido de pertenencia a una corriente de acción y de ideas muy arraigado en el ADN de los uruguayos”, agregó.



Methol le indicó también que, “al igual que el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, el primer líder de Cabildo Abierto es un militar. Es un dato de la realidad”.

“Cuando entramos a la arena política, se nos cuestionó duramente tanto desde la izquierda que nos acusaba de “ultraderechistas” como de colorados y blancos que veían una “invención frenteamplista” destinada a dividir a los partidos tradicionales. Muy por el contrario, desde Cabildo Abierto nos propusimos escuchar el sentir de la gente y fue entonces que interpretamos que el ánimo mayoritario era de cambio”, afirma en La Mañana.

El senador suplente de Cabildo Abierto dice que el nacimiento del partido “hizo historia al tratarse del primer partido fundacional (no formado por escisiones o fusiones de otros) en más de un siglo” y que “trajo un aluvión de adhesiones provenientes de todo el espectro político”, que fue “determinante para la victoria de la nueva coalición”. “Más de dos años después, esa coalición en el gobierno marcha a paso firme, a pesar de los múltiples vaticinios. Atravesó con éxito la gestión de la pandemia, la discusión por la ley de urgente consideración, el presupuesto, la rendición de cuentas, un pedido de desafuero, interpelaciones varias, renuncia y remoción de ministros, comisiones investigadoras, etc”, agrega.



“Habrás notado, Pedro, que el cumplimiento de esa hoja de ruta que es el Compromiso por el País, no obstó a que cada socio de la coalición marque su impronta. El Partido Nacional votó la ley de aeropuertos que legó Tabaré Vázquez. El Partido Colorado promueve hoy la eutanasia y parece dispuesto a tomar prestados los votos del Frente Amplio. Cabildo Abierto presentó su proyecto de ley sobre suelos de prioridad forestal y consiguió esos mismos votos en ambas Cámaras. Se han quebrado los brazos de yeso y eso es saludable para la coalición, pero también para la democracia, después de la pésima experiencia que fue la imposición de la mayoría automática en las administraciones del FA”, enfatiza en la carta abierta.

En referencia a uno de los puntos más cuestionados de las propuestas de Cabildo Abierto, señala: “El proyecto de ley forestal apunta al ordenamiento territorial, sobre la base de una situación que vos mismo reconocés en tu columna, que es la proliferación de plantaciones de eucaliptus en zonas cercanas a las plantas de celulosa aprovechando la ventaja logística, pero afectando las mejores tierras del país y desplazando actividades como la agricultura o la lechería. Ya hay una vasta normativa en distintos departamentos que establecen criterios semejantes a los de la ley de Cabildo Abierto, el problema es que las intendencias no tienen suficiente peso frente a grandes capitales y terminan estableciendo ‘excepciones’”.



“Cuando vos acusás de dirigismo económico deberías plantearte en qué definición entran los subsidios a la forestación luego de treinta años del impulso a esta actividad. ¿Dónde está la libre competencia con los otros rubros productivos?”, le pregunta Methol a Bordaberry.



“El mundo está atravesando muchos cambios y hasta las grandes potencias están modificando las reglas de juego para las multinacionales. La pandemia está acelerando los procesos de transformación tecnológica y tenemos que saber avanzar sin dejar a la gente tirada en la vía. El desafío es grande y si estás dispuesto a sumar serás bien recibido. No creo que hayas empezado por buen camino, intentando hacer daño para demostrar tu punto de que otros hacen daño.



No pretendo convencerte de nada, solamente aprovechar esta ocasión para tratar de pensar. Si finalmente decidís volver a la política no es necesario hacerlo a los codazos, hay otra forma que es a través del diálogo y sobre todo de la coherencia en el decir y el hacer. Mucha suerte”, finaliza.