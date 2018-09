"La maquinaria del gobierno está al servicio de un candidato"

El precandidato presidencial blanco Luis Lacalle Pou afirmó que el Frente Amplio tiene "la maquinaria del gobierno al servicio de un candidato", y que la izquierda "va a comenzar a sacar cucos" contra los partidos de la oposición. Lo dijo en un acto que puede considerarse como un inicio no formal de la campaña electoral de 2019.

Lacalle Pou cerró una asamblea de la lista 404 (Aire Fresco) en la que se celebró la incorporación del exdiputado del Frente Amplio Gonzalo Mujica, quien mostró una visión muy crítica del actual gobierno que encabeza Tabaré Vázquez.

En su mensaje, Lacalle Pou sostuvo que los actuales precandidatos presidenciales del oficialismo "son responsables" por los fracasos de este gobierno. Recordó que "ninguno criticó la dictadura de (Nicolás) Maduro, ni ninguno quiso investigar Ancap; al contrario, taparon todo. No vi a ninguno decir que la regasificadora era una timba, ni a ninguno decir que lo de ASSE está mal hecho o que lo de Aratirí era un pelotazo".

Aclaró que "no nos vamos a pelear con el Frente" y que "es el Frente quien se está peleando con la gente". "Están empezando a sacar cucos", comentó, "y andan hablando de lo que pasó en Argentina: si ganan los blancos es el proceso de (Mauricio) Macri, dicen. La pregunta es: ¿si nosotros somos Macri, ustedes (el Frente Amplio) son Kirchner?", dijo.

"Yo creo que no —aclaró— pero para que vean lo burdos que son los cucos ahora salen con los planes sociales. ¿Ustedes saben que están recortando las partidas del INDA para los más vulnerables? ¿Ustedes saben que parte de los gastos de la Rendición de Cuentas se van a financiar con los intereses que pagan los jubilados por los préstamos del Banco República? Vamos a discutir en serio. Tengamos madurez", pidió.

Luego Lacalle Pou dijo que "el elenco de gobierno empezó un casting electoral". "Con toda la maquinaria de gobierno puesta al servicio de un candidato. La maquinaria del gobierno debe estar puesta al servicio de la gente y no de un candidato oficialista", advirtió.

Caña de pescar.

El presidente Tabaré Vázquez fue parte de los discursos tanto de Lacalle Pou como de Mujica. "Quedan 538 días para que termine el gobierno. Queda muchísimo tiempo para las elecciones. Cuando se agota el poder de reacción de los que mandan, la gente se siente desamparada. (El gobierno) tiene mucho que hacer. Un día en la vida de la gente que sufre es una eternidad", analizó Lacalle Pou.

Mencionó que el programa de gobierno del Frente para el futuro "tiene disparates, como derogar los antecedentes de los menores infractores, o co- sas que podían estar haciendo ahora".

Mujica a su vez dijo que "se acabó la idea de que la elección se gana con una heladera; se acabó la idea de que un país le tiene que pesar menos en los hombros a un presidente que una caña de pescar". "Doctor Vázquez, usted también es presidente de todos los que estamos acá. Nosotros no le pedimos que haga la bandera, sino que se ponga a gobernar de una vez por todas, que fue para lo que la gente lo eligió", exigió. Con estas frases Mujica arrancó muchos aplausos.

"Se agotó el proyecto. Hay que cambiar ahora. Cambiar a un presidente agotado, sin iniciativa por un presidente que quiera comerse la cancha, que quiera pelear por cada problema de los uruguayos, incluso por los problemas de los que no lo votaron", agregó.

Mujica insistió que "se agotó la idea de que con prosperidad económica se acababa el delito, se agotó la idea de que con prevención nos ahorrábamos la represión de los delincuentes, se agotó esa idea romántica que no funciona por la realidad, se agotó la idea de que los problemas de la enseñanza se resolvían solo con más presupuesto". "El presupuesto está ahí y los problemas siguen para que los resuelvan. Se acabó la idea de que la indigencia se resuelve con prestaciones del Estado, de que se puede sustituir la voluntad de superación de la gente por plata que le da el Estado, transformando a la indigencia en un modo de vida y a las prestaciones en un medio para vivir en la indigencia", sostuvo.

Video.

En la presentación de Mujica se proyectó un video mostrando pasajes centrales de su discurso de 2017 cuando renunció a la banca porque al votar la comisión investigadora sobre los negocios del gobierno anterior con Venezuela fue pasado al Tribunal de Conducta Política de la coalición.

Más adelante, Lacalle Pou celebró la llegada de Mujica a quien considera un hombre "maduro, responsable, humilde", y dijo que encajará en un partido "libertario y saravista", donde "lo primero es defender la libertad del otro". "Gonzalo ha sorteado todas las dudas para ejercer su libertad, una libertad sin lastimar", sostuvo en otro momento.

Valoró como "una lección" que les dio Mujica el hecho de reconocer las cosas buenas que han hecho los gobiernos del Frente Amplio. "La esencia de la alternancia en el poder no es decir que todo lo de atrás fue malo. No somos refundacionales, que un gobierno venga y deshaga todo. Nos quedaremos con lo bueno", dijo Lacalle Pou.

Aclaró que cuando en días anteriores dijo que había que "pegarle a todos" los candidatos oficialistas, no lo dijo en sentido literal. "Se entiende lo que queremos decir, no lo entiende el que no quiere".

Lacalle Pou indicó que "en el proceso de selección de candidatos del Frente Amplio no nos metemos", pero añadió que "todos son responsables de los éxitos pero también de los fracasos".

"Si vamos a querer tender puentes, no podemos devolver una hostilidad con otra. Algunos se quieren quedar sea como sea y nosotros queremos gobernar para todos. Unos quieren el poder por un fin en sí mismo, y nosotros el poder como medio", sostuvo el precandidato hablando en la sala de la convención departamental nacionalista de Montevideo.

Mujica dará prioridad en su actividad política futura que ya comenzó dentro del sector de Álvaro Delgado, a la tarea de hablarle a "los desencantados votantes del Frente Amplio", dijeron a El País fuentes del sector blanco.