Manini sobre vínculo de "poderosas bandas" con el gobierno: "No dije que tuviera pruebas"

El diputado frenteamplista Jorge Pozzi le respondió al candidato por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien aseguró que en Uruguay “hay bandas poderosas con conexiones a alto nivel del gobierno" que posibilitaron la llegada de un cargamento con cocaína a Hamburgo desde Uruguay, dijo el sábado durante un encuentro con vecinos en el barrio Malvín.

El diputado dijo a El País que si el candidato tiene la certeza para realizar esa afirmación, entonces "tiene que probar y denunciar donde están esos vínculos".



"Capaz como exjefe del Ejército tiene información que los demás no poseemos. Si la tiene, tiene que denunciar", indicó el diputado. En caso de no tener las pruebas suficientes, entonces su afirmación entraría "casi casi en una calumnia generalizada".

Por su parte, Manini aseguró en una ronda de prensa ayer lunes tras la presentación de su libro que no tiene los elementos necesarios para probarlo, pero que es algo que "percibe". "Yo no dije que tuviera pruebas y si las tuviera por supuesto que las voy a llevar a la Justicia", indicó el candidato.



"Uno percibe que hay grandes bandas de narcotraficantes actuando en eso y que posiblemente tengan contactos con altas esferas del poder para poder realizar este tipo de actividades sin haber sido detectados dentro del territorio nacional", expresó Manini y agregó: "Nuestros vecinos también perciben que acá hay grande bandas y que tienen que tener necesariamente algún tipo de soporte".



Consultado al respecto en el programa radial Así nos va, de Radio Carve, el candidato aseguró que "tiene que haber una complicidad para que esto se haga como se hizo" y explicó que aunque no tiene pruebas para denunciarlo formalmente, está convencido de que "esto es así".



"Tengo todo el derecho para pensar y estar convencido para decirlo", expresó el candidato y agregó que no solo lo piensa en el caso del cargamento con droga sino también, por ejemplo, en lo referido a la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito.



Las declaraciones de Manini sobre las conexiones de las "bandas poderosas" y el gobierno, recogidas por La Diaria, fueron realizadas mientras hacía referencia al hallazgo en el puerto de Hamburgo (Alemania) de varias toneladas de cocaína provenientes de Uruguay e insistió en la necesidad de combatir “en toda línea contra el narcotráfico”.



“Uruguay es un país en el que se puede enfrentar con éxito el tema del narcotráfico pero a condición de hacerlo con firmeza y sin corrupción. Hace algunas semanas aparecieron 4.500 kilos de cocaína en Europa, valuados en US$ 1.000 millones, y hay solo una persona sindicada como responsable en Uruguay. ¿Alguien puede creer eso? Es una burla a todos los uruguayos”, dijo Manini.



Entonces el candidato afirmó: “Hay bandas poderosas con conexiones a alto nivel del gobierno, que pudieron hacer posible que ese cargamento récord llegara a Europa”.