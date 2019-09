Manini: "Nosotros no venimos acá a ser un actor de reparto, acá venimos a cumplir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En un nuevo aniversario de la muerte del prócer José Gervasio Artigas, el ex comandante en jefe del Ejército y actual candidato presidencial por el Partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, presentó este lunes por la noche su libro “Vengo a cumplir”. El texto narra las etapas de su infancia, vida militar y la fase política que encara actualmente, “donde uno quiere trasladar lo que hizo a lo largo de una vida, preocupándose por los más frágiles de la institución, trasladarlo ahora a nivel nacional", dijo.

En una sala repleta del Hotel Ibis, Manini destacó que este libro es “la respuesta” a "algunas voces que buscan siempre descalificar, en esa política baja electoral, en la cual se ha dicho que uno utilizó su carrera para el lanzamiento político”.



Además, enfatizó: “Nosotros no venimos acá a ser un actor de reparto, acá venimos a cumplir, a llevar adelante lo que decimos que vamos a hacer, ese es título del libro, ese es el resumen de toda nuestra trayectoria”



El ex comandante en jefe del Ejército, cesado por el presidente Tabaré Vázquez en marzo de este año, dijo que comenzó su carrera política en abril porque él y sus seguidores están “convencidos” de que Uruguay “está sufriendo una crisis tal vez sin antecedentes en su historia”. “No se trata de una mera crisis económica financiera, como hemos vivido hace 17 años o hace 37 años. Se trata de una crisis cultural, que está en el alma del pueblo uruguayo en estos momentos”. En tanto, destacó que Cabildo Abierto propone “la esperanza de los más desesperados”.



Al respecto, Manini enfatizó que sus propuestas “al común de los uruguayos no le suenan como promesas, le suenan como compromiso” porque “la gente sabe que lo que nosotros decimos que vamos a hacer, lo vamos a hacer, en todos los campos de los que hablamos en seguridad, búsqueda de empleo para los uruguayos, en el cambio sustancial de la educación pública, en el tema salud, cuidado del medioambiente, de lucha sin cuartel contra la corrupción”. Sobre este punto, dijo que esto “es lo que preocupa a algunos y pone nerviosos a muchos. Eso es lo que todos ven, y por eso recrudecen en sus virulentos ataques contra nuestra persona y contra nuestro partido”.



El ministro de Defensa, José Bayardi, había dicho que el Ejecutivo tomó la decisión política de no sancionar a Manini por cuatro años, potestad que tiene luego de cesar a un oficial, porque se “priorizó” el derecho al ex comandante en jefe del Ejército a postularse en la campaña electoral. Al respecto, Manini dijo que “es muy malo que un ministro haga campaña política desde su cargo, hablando desde el total desconocimiento de las cosas. Creo que es muy malo porque no le hace bien a la democracia”.



Por otro lado, destacó que “no pierde el sueño” por participar del debate previsto para el 1° de octubre, entre el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou y el candidato frenteamplista Daniel Martínez.



Esta instancia generó polémica nuevamente este lunes, cuando el candidato colorado, Ernesto Talvi, exigió participar del debate televisivo y afirmó que "los medios están haciéndose socios de una proscripción de facto que Lacalle y Martínez nos imponen a los otros candidatos".