Manini ve negativo que socialistas y otros sectores del FA rechacen diálogo con Cabildo

El Partido Socialista y otras agrupaciones dentro del Frente Amplio rechazaron este viernes la invitación de Cabildo Abierto a tener una reunión para la creación de una mesa interpartidaria que aborde temas de interés nacional. "Nuestros aliados para cerrar las grietas de la desigualdad y la impunidad no están en la coalición de derecha", manifestaron a través de un comunicado. Para Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, "es algo negativo que alguien no acceda ni siquiera a hablar con quien le ofrece dialogar".

En su comunicado, los sectores del FA que rechazan la propuesta de Cabildo señalan que "el principal problema para un diálogo genuino es la asimetría y la violencia del poder". "La desigualdad, los privilegios, la segregación y la impunidad son los peores enemigos de la convivencia y de una democracia integral y plena", agregan.



Para los sectores firmantes, el actual gobierno tiene "un modelo de clase, orientado a beneficiar a unos pocos empresarios privilegiados".



"Ante el planteo público de Cabildo Abierto de generar una concertación programática que incluya al Frente Amplio decimos con claridad que nuestras alianzas están en el pueblo y no con dirigentes políticos que sostienen el modelo de la desigualdad, relativizan los derechos humanos, justifican el terrorismo de Estado, desprecian la lucha por verdad y justicia y enarbolan posturas reaccionarias, machistas y discriminatorias".

Nuestros aliados para cerrar las grietas de la desigualdad y la impunidad no están en la coalición de derecha. Junto con algunas organizaciones hermanas emitimos esta declaración que expresa nuestra posición política sobre la propuesta de concertación de Cabildo Abierto. pic.twitter.com/QPA2HknwTn — Partido Socialista (@Socialistas90) September 23, 2022

"No agraviamos a las personas pero sí caracterizamos las políticas, discursos y actitudes que sustentan. Y con esos dirigentes no podemos construir ni siquiera el consenso mínimo de una causa ética: la de que no haya impunidad, condición indispensable de una sociedad democrática", señala el comunicado, firmado, además de por el Partido Socialista, por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Casa Grande, el Movimiento Cambio Frenteamplista, Congreso Frenteamplista y Corriente de Izquierda.

En respuesta, el senador Guido Manini Ríos dijo en rueda de prensa que la postura de los sectores frenteamplistas hace que pierda calidad la democracia.



"La democracia es construir puentes, dialogar, buscar soluciones en conjunto y sobre todo teniendo siempre como norte el mejorarle la calidad de vida a los uruguayos que son en definitiva a quienes representamos todos", cerró.