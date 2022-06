Manini urge aprobar ley contra usura tras que el FA permitió "expoliar a los uruguayos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, insistió este sábado en la necesidad de aprobar una ley contra la usura como la que propone su partido luego que una ley del Frente Amplio permitió "expoliar a los uruguayos", dijo.

Manini Ríos citó al presidente del Banco Central, Diego Labat, quien compareció el martes a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para analizar el proyecto de ley de Cabildo Abierto y planteó que según los últimos datos a febrero hay 632.992 clientes de instituciones financieras en categoría 5, esto es, con una antigüedad de menos de 15 años cuyo historial de pago es el peor.

"Según el Presidente del BCU hay 633.000 deudores irrecuperables! Una ley del FA permitió a las financieras prestar a intereses de más del 100%, permitiéndoles así expoliar a los uruguayos. Eso es usura pura y dura! Urge aprobar la ley que propone Cabildo!", lanzó Manini.

Labat aclaró en la comisión, además, que "de esos clientes categoría 5 hay 235.582 que tienen deuda en más de una institución y, por lo menos, hay otra institución que los califica como categoría 3. ¿Qué se puede deducir de eso? Que pertenecen a la categoría 5, pero igual les están dando crédito en otra institución, porque nuestra norma prevé que si una persona es categoría 5 para una institución, las demás la tienen que poner en 3. Ese sí es un síntoma de que a pesar de estar dentro de la categoría 5 igual les están otorgando un crédito".

Para llegar a categoría 5 el cliente debe haberse atrasado en el pago que varía dependiendo del tipo de crédito. Según explicó Labat en los créditos al consumo se trata de 120 días de atraso, los créditos comerciales, con 180 días de atraso o los créditos para la vivienda, con 240 días de atraso.

El proyecto de ley presentado por Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano establece un procedimiento de reestructuración de deudas de personas físicas.

¿Qué dijo el Banco Central en el Parlamento?

El presidente del Banco Central, concurrió a la Comisión de Constitución y Legislación el martes y planteó a su ingreso que comparte "la preocupación por el funcionamiento en el país del crédito en general" y dijo que entiende "la situación de una cantidad importante de deudores que tienen dificultades para seguir funcionando en condiciones normales a partir de la deuda que los afecta".

Labat dijo no obstante que "hay que ser muy cuidadosos porque eso implica un posible cambio de reglas de juego". "En los hechos es meterse en contratos entre privados, que no siempre y no necesariamente va a llegar a los resultados que queremos o deseamos. Entonces, creo que ahí hay que ser muy cuidadosos con estos mecanismos, sobre todo cuando miran hacia atrás, porque se meten en créditos que ya se dieron en el pasado. Eso se puede entender como un cambio en las reglas de juego y puede terminar en una retracción del crédito. Por lo tanto, ese efecto, que quizás no es el que queremos, lo único que lograría es que cierto sector de la población termine quedándose sin crédito", afirmó.

En ese sentido, Labat dijo que "puede haber una oportunidad para generar algún mecanismo de este tipo que lleve a que los otorgantes de créditos, desde el momento en que sepan que existe, sean más cuidadosos al concederlos, es decir, al inicio".



Esto implica poner énfasis en el "para adelante". Eso es ya que, argumentó, "si el otorgante sabe que bajo ciertas condiciones y garantías el deudor se puede amparar en determinados mecanismos, podría ayudarlo a que se cuidara a la hora de conceder un crédito".



Labat dijo que si bien "esta solución puede terminar en menos crédito y tenemos que ser conscientes de eso, pero de nuevo, podría llegar a haber más información". Un dato clave, que mencionó es que "uno de los diagnósticos que de alguna manera tenemos es que algunas empresas otorgantes de crédito usan mucha información y otras, poca y lo compensan con tasas altas. En ese uso de poca información, de alguna manera le terminan cobrando muy caro a todos: a los buenos y a los malos pagadores".

El presidente del Banco Central dijo que el proyecto de ley le genera "preocupaciones" en cuanto a su práctica que termine siendo "engorrosa y costosa". A esto se le suma el volumen de gente alcanzada. "Si pensamos en los cientos de miles de deudores que hoy están en categoría 5, la cola para presentarse ante el Área de Defensa del Consumidor sería muy larga. Si este mecanismo existiera, creo que debería quedar muy claro que es para un grupo muy chico o, de lo contrario, habría que pensar en algún procedimiento más ágil. En ese sentido, parece haber cierta contradicción", dijo. Labat dijo que también importa "la incertidumbre que el propio proyecto de ley puede generar a los otorgantes de crédito. Por ejemplo, ante cuestiones como que se pueda declarar la culpabilidad y que no esté demasiado claro cómo va a ser esa culpabilidad, el otorgante de un crédito lo va a pensar varias veces".