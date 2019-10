Manini "tendría que adelantar que no quiere la banca para esquivar responsabilidades judiciales", dijo Andrade

Óscar Andrade, exprecandidato del Frente Amplio, adelantó este viernes que en caso de resultar electo senador votará un posible desafuero de Guido Manini Ríos, que ayer presentó un recurso de inconstitucionalidad por el caso Gavazzo, que al ser aceptado por la jueza Marcela Vargas suspendió la audiencia prevista. Ahora será la Suprema Corte de Justicia la que se expedirá por este caso dentro de cuatro o cinco meses.

Andrade considera que el candidato de Cabildo Abierto "tendría que él mismo adelantar hoy que no quiere la banca en el Senado para esquivar responsabilidades judiciales. Le haría bien a él además, y bien al proceso político este", dijo entrevistado este viernes en el programa "Entrevista 930" de Radio Montecarlo.

"Mi voto va a estar para el desafuero, y me parece que Manini tendría que ir a la Justicia sin fueros", añadió.

El exprecandidato remarcó que cuando se utilizan los fueros parlamentarios en casos como este "ayuda a generar un manto de duda y de sospecha sobre el sistema político todo y eso es un problema para la democracia, más allá de derechas o izquierdas. Como señal política es complicada".



Asimismo, Andrade remarcó: "Yo le votaría el desafuero a cualquier frenteamplista que estuviera acusado por la Justicia. Yo creo que es un error cuando no votamos desafueros".



Además, entiende que los fueros están previstos para "momentos de crisis institucional, donde un poder quiere tragarse a otro poder, para que no exista el gobierno de los jueces. Pero en este.. nadie puede acusar que estamos en un momento ni parecido de esos riesgos institucionales" enfatizó.

El fiscal Rodrigo Morosoli iba a solicitar a la jueza Marcela Vargas ayer de tarde el inicio formal de la investigación contra el candidato presidencial de Cabildo Abierto por la eventual omisión de denunciar ante la Justicia que el exmilitar José Nino Gavazzo había confesado ante un Tribunal de Honor del Ejército que hizo desaparecer el cadáver del tupamaro Roberto Gomensoro en 1973.

En rueda de prensa, el fiscal Morosoli señaló ayer que Manini Ríos tenía obligación de denunciar un hecho ilícito ocurrido en democracia. “No denunció y tampoco lo hizo a sus superiores. Aquí hablamos de una intención deliberada de no dar cuenta”, dijo el fiscal.

El recurso de inconstitucionalidad presentado ayer, al que tuvo acceso El País, dice que Manini Ríos se encuentra sujeto a una instancia penal promovida por la Fiscalía General de la Nación que “adolece de un vicio insubsanable” desde el punto de vista constitucional que es su “inexistencia jurídica” sin perjuicio de su existencia material.

Ayer, luego de presentarse en el juzgado, Manini participó en un acto en Casabó donde destacó en rueda de prensa que hay "fiscalías que operan como brazos del Poder Ejecutivo en un caso en que el propio Poder Ejecutivo está involucrado".

CAMPAÑA ELECTORAL

La mayoría parlamentaria para el Frente Amplio es "un objetivo ambicioso, pero alcanzable"

Andrade dijo que la campaña "pegó un viraje importante, radical inesperado" porque entiende que el "banderazo", que se hizo en la playa Ramírez "desbordó". Dijo que "marcó un punto de inflexión en la campaña, que se notaba ahí, en compañeros y compañeras que hacía mucho tiempo no participaban de una actividad, que volvieron a participar".



Además, agregó que el "banderazo" se sumó al festival Viva, que congregó a "30.000 - 40.000 personas en un día" , y "de vuelta, una convocatoria que es masiva". Andrade entiende que "cuando estos procesos se desatan por abajo generan, multiplican, posibilidades que el Frente parecía que no tenía hace 20 días".



En tal sentido, se refirió a la mayoría parlamentaria, que hasta hace 20 días le parecía "una hipótesis imposible", pero hoy cree que no está perdida esta posibilidad, "es un objetivo ambicioso, pero alcanzable", enfatizó.



Agregó que para tener la mayoría parlamentaria hoy "no se necesita tener el 48% como en las anteriores, hasta el 44 y fracción podes tenerla", destacó.