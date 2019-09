Manini Ríos viajará a Brasil y visitará a personas "relacionadas" al gobierno de Bolsonaro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos, candidato presidencial por el Partido Cabildo Abierto, confirmó este martes que viajará en los próximos días a Brasil, según anunciaron varios medios y confirmó El País.

El programa "Todo Pasa", de Océano FM, informó esta mañana que ayer, luego de la presentación de los cinco candidatos a diputados por Montevideo, Manini declaró a este programa que viajará a Brasil pero "no de vacaciones".



Frente a la consulta del porqué de su viaje a Brasil, el candidato declaró: “Vamos a conversar con algunos amigos que tenemos allá, o con personas que entendemos que es importante conversar en estos momentos".



Consultado nuevamente por el periodista si estas reuniones eran con personas vinculadas al gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro, Manini insistió que “no quiere adelantar nada”. Sin embargo, frente a la repregunta, señaló que visitará a personas “relacionadas” al gobierno de Brasil, pero sin brindar más detalles.



Esta mañana, en tanto, luego de una conferencia en la Cámara Española de Comercio, Manini confirmó la información que dio más temprano Todo Pasa de que viajará a Brasil.



Según informa El Observador, ante la consulta “¿Con qué fines viajará a Brasil? ¿Se reunirá con Jair Bolsonaro?”, por parte de uno de los asistentes a la actividad, Manini Ríos se incorporó en la silla y respondió: “Es cierto. Pienso viajar a Brasil y no voy a decir con quién me voy a reunir porque no se ha hecho público todavía”. Y agregó: “Voy a establecer contactos apuntando al empleo de los uruguayos y a establecer lazos que puedan permitir mejorar la seguridad en la frontera”.



En tanto, señaló que “Brasil es un actor fundamental en la región y en el mundo, aparte de ser uno de los que reciben la buena parte de de nuestras exportaciones. Nosotros tenemos que tener todos los mecanismos aceitados para que en el próximo gobierno Brasil sea un socio que le permita a Uruguay aumentar tremendamente la oferta de empleo”.



En enero pasado, cuando todavía era comandante en jefe del Ejército, Manini posó para una foto con el por aquel entonces flamante presidente Jair Bolsonaro, cuando concurrió a la asunción del nuevo comandante del Ejército brasileño, Edson Leal, lo cual generó polémica dentro y fuera del oficialismo.



Manini había participado del acto de relevo de la cúpula del ejército brasileño porque es amigo del comandante saliente, Eduardo Vilas Boas. Vilas Boas fue muy criticado en Brasil el año pasado por la izquierda por haber hecho declaraciones que fueron interpretadas como una amenaza de golpe de Estado.