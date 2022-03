Manini Ríos vaticina que si gana el "SÍ" será un "traspié grande" para el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos aseguró este jueves que si gana el "SÍ" este 27 de marzo, será un "traspié grande" para el gobierno, consideró que el número de indecisos que marcan las encuestas - casi 30% - es un "porcentaje altísimo a esta altura del partido", y restó importancia a la polémica por la fecha del mensaje final al decir que el Frente Amplio podría hacer una conferencia de prensa después de la del presidente Luis Lacalle Pou, el próximo miércoles.

En entrevista con Doble Click (Del Sol), Manini Ríos se expresó en la misma línea que el expresidente José Mujica, quien declaró ayer que si gana el SÍ este referéndum representaría un "revolcón" para el gobierno. "Indudablemente sería un traspié grande", si no gana el NO el referéndum opinó el cabildante, que enumeró las consecuencias que cree, se podrían generar.

"Los cambios que se iniciaron en el ámbito de la educación volverían a foja cero; el marco legal que le permitiría a la Policía actuar con más eficacia y eficiencia volvería hacia atrás perjudicando a los humildes que no se pueden pagar una seguridad privada, las rejas, las alarmas (...) habría un retroceso en derechos laborales (...)", afirmó.



Planteó además que sería un "traspié o un golpe al gobierno", que dijo, "debe enderezar muchas que encontró torcidas al 1 de marzo de 2020". Y además tuvo que enfrentar "dos grandes situaciones complejas" como la pandemia y la guerra en Ucrania, ambos aspectos que continúan activos.

"No se deje usar con fines políticos"



Consultado sobre la polémica entre la campaña del "SÍ" y el presidente Luis Lacalle Pou sobre si realizar una cadena nacional o conferencia de prensa previo a la elección, dijo: "Creo que no es sustancial si va a ser una cadena o una conferencia de prensa. Aparte está abierta la posibilidad para que aquellos que están por el 'SÍ' hagan una conferencia de prensa también. Nadie se lo va a negar. La pueden también y en cualquier momento". Y puntualizó: "Creo que nadie le priva a la comisión por el 'SÍ' hacer una conferencia de prensa también, de hacerla incluso después de la del presidente".



Lamentó que desde todo el arco político se "enfrasquen" en "discusiones laterales que no son el cerno de la cosa". Opinó que "lo importante es que a la gente hay que llegarle con información" y le pidió al electorado que vote "a conciencia, sabiendo claramente cómo va a afectar su vida si gana una opción o la otra".



"Hay que tratar que la gente no vote confundida, que no se deje usar con fines políticos. Está en juego en definitiva más que 135 artículos de una ley es un efecto político que de ganar el 'SÍ' va a generarle un traspie al gobierno de coalición, evitar que siga para adelante con cambios que la gente pidió en 2019, y de ganar el 'NO' la posibilidad de continuar los cambios que recién comienza, de una ley con 20 meses de vigencia y no ha generado ninguna de las catástrofes que se vaticinaron", insistió.

Respuesta a Cosse

El cabildante también fue consultado sobre los mensajes desde el Frente Amplio, entre ellos por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, que llamaron a votar anulado porque el voto en blanco computa para el "NO", según estableció la Corte Electoral.



"Ella parte de la base de que los indecisos pueden votar en blanco. Yo creo que el indeciso va a votar 'SÍ' o 'NO' al final cuando se decida. No va a votar en blanco", dijo Manini Rios.



Aseguró que en este caso el voto en blanco "no es el voto del indeciso, es de alguien que sabe y viendo qué quiere".



"Creo que no tiene muchos antecedentes a que se llame a votar nulo", añadió en ese sentido, y valoró sobre este paso que dio la oposición: "Muestra cierta impotencia, incapacidad, para demostrar con argumentos las razones de la posición que uno mantiene. Honestamente, no se me ocurriría llamar a nadie a votar nulo", subrayó.