Manini Ríos dijo que tiene "algunas diferencias" con la gestión de Larrañaga

El líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, manifestó este lunes que tiene "algunas diferencias" con respecto a la gestión de Jorge Larrañaga al frente del Ministerio del Interior.

En diálogo con el programa "Punto de encuentro" (Radio Universal), Manini Ríos prefirió no ahondar en cuáles son los aspectos en los que difiere con el ministro, aunque señaló que se los hizo saber.

"Hay que dar tiempo para ver los resultados. En algunas cosas tengo una posición un poco diferente de lo que se está haciendo. No las voy a hacer públicas porque no quiero ser parte de ningún tipo de polémica, ni de problema. Lo he hablado con el propio ministro, hasta por escrito le he llevado lo que yo pensaba de determinados aspectos, pero creo que se está trabajando en una dirección correcta, con una actitud diferente, pero que recién van a haber resultados pasado cierto tiempo", dijo el senador cabildante.

Sobre los resultados de la gestión de Larrañaga que comenzó en marzo, destacó: "No se puede pedir que en pocos meses se cambie una realidad que se generó después de 15 años de políticas equivocadas al respecto", en referencia a los períodos en que gobernó el Frente Amplio.

"Tengo algunas diferencias, pero le abro un crédito, creo que se está en la dirección correcta. Esperemos los resultados", indicó Manini Ríos, quien también destacó que "se le han introducido nuevos cambios normativos fundamentalmente en la (Ley de Urgente Consideración) LUC para poder ejercer la Policía Nacional la autoridad con más eficiencia, así como han habido cambios a nivel de Justicia y a nivel carcelario".

Tras los incidentes que ocurrieron a comienzos de noviembre en la Plaza Seregni, la bancada de senadores del Frente Amplio resolvió pocos días después interpelar al ministro del Interior por su "estilo" de conducción. Se tratará de la primera interpelación a un miembro del gabinete de este gobierno.



Desde la cartera de Larrañaga indicaron que en el operativo que terminó con policías heridos y más de una decena de detenidos “no hubo ningún tipo de abuso policial”.

La oposición resolvió además convocar al ministro por la destitución del exjefe de Policía, Erode Ruiz, luego de que se reuniera con el exdirector de Seguridad y Convivencia en gobiernos del Frente Amplio, Gustavo Leal, el 26 de octubre.