Manini Ríos: reforma de la Caja Militar "afecta a las dos terceras partes del Ejército"

El comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, aseguró que el proyecto de reforma del Sistema de Previsión Social Militar (también conocido como reforma de la Caja Militar) afecta a "las dos terceras partes del Ejército", indicó este lunes en Maldonado, minutos antes de que se votara la media sanción en el Senado.



"Como jefe de ellos simplemente me corresponde decir que tengo la firme expectativa de que no afecte negativamente, sobre todo a la parte más frágil de la cadena que son los soldados y los clase", indicó.



El comandante expresó que, en caso de que se apruebe el proyecto de ley, los soldados "después de 25 o 30 años van a tener que retirarse con una parte sensiblemente menor, incluso con la mitad, de lo que se retiran en el día de hoy, que tampoco es mucho", indicó.

Terrorismo.

Por otra parte, Manini Ríos aseguró que "el Ejército tiene fracciones entrenadas especialmente para combatir el terrorismo y para actuar en caso de que haya una acción terrorista en el país".



"Es una preocupación que tenemos permanentemente porque sabemos que no estamos ajenos a una acción terrorista, que generalmente lo que busca es tener eco, difusión mediática", expresó el comandante.



Además agregó que Uruguay "puede ser perfectamente escenario de un hecho terrorista por lo cual nos exige a todos los que tenemos ciertas responsabilidades tener previsiones para tratar de evitar que eso ocurra acá".



Sin embargo, estas acciones no se relacionan con la lucha contra el narcotráfico, área en la que los militares hoy por hoy no tienen "ningún tipo de injerencia". "No lo tenemos previsto en el futuro inmediato o en el mediano plazo", aseguró.



Las declaraciones de Manini Ríos fueron realizadas en el marco de la presentación de un trabajo en conjunto entre el Ejército y la Intendencia de Maldonado, que tiene el fin de pavimentar algunas calles con cuatro máquinas del Batallón de Ingenieros.