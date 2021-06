Manini Ríos: "Estamos proponiendo una revisión del sistema tributario en general"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, realizó una conferencia de prensa este viernes en la que detalló cuáles son las propuestas de su partido en materia tributaria. "Proponemos una revisión del sistema tributario en general", indicó.

"En febrero le presenté un documento al presidente de la República, de mano propia, y después tuvimos reuniones con la ministra de Economía, a la cual fuimos a ver con un equipo de asesores", indicó el legislador y explicó que en el documento se proponía una serie de medidas pensadas para reactivar el trabajo nacional.



Estas medidas van desde la exoneración de aportes, subsidios, quitas de intereses y moras, reactivación del sector pesquero y la no suba de gasoil, detalló Manini Ríos. En el documento se explicaban, además, las formas de financiar esas medidas. "Nosotros no queremos hacer propuestas de gastos que signifiquen erogaciones del Estado, sin decir de dónde obtener esos recursos", dijo.



"Nosotros proponíamos ahí una revisión del gasto tributario y también estamos proponiendo una revisión del sistema tributario en general. Entendemos que el IRPF es un sistema que grava principalmente al trabajo, grava los ingresos, no grava la renta como lo dice su nombre. El que más trabaja es el que paga más", consideró.



Por otra parte, respecto al sector forestal, el líder de Cabildo Abierto aseguró que su partido no tiene "nada en contra de la actividad forestal" y dijo que , en cambio, consideran que es "un rubro que genera riqueza en el país".



"Lo que nosotros decimos es que todos los rubros del sector agropecuario tienen que tener el mismo tratamiento. Hay sectores que tienen exoneraciones y servicios que otros no tienen y eso distorsiona a la actividad agropecuaria. Hay campos hoy que son sumamente caros para acceder a ellos, para desempeñar algún tipo de actividad diferente a la forestal, debido a que ese sector puede pagar arrendamientos o precios de compra mucho mayores que otros sectores debido a ciertas exoneraciones tributarias que tienen", dijo el senador.



Por tanto, Manini Ríos opinó que la ley forestal, que tiene media sanción en la Cámara de Representantes, es un proyecto "muy bueno, necesario y es necesario que se apruebe urgentemente", expresó. "El espíritu de ese proyecto no es afectar al sector forestal (...) sino que es evitar que se planten de eucaliptos las mejores tierras del país para la actividad agropecuaria".



El presidente Luis Lacalle Pou ya adelantó que si la normativa consigue los votos en el Senado, él la vetaría. Por eso los parlamentarios negocian al más alto nivel para evitar poner en esa encrucijada al jefe de Estado.