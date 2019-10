Manini Ríos pidió a sus seguidores no presionar a la Justicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De camisa a cuadros, con una biblioteca casi vacía como fondo y sin perder el tono marcial, el candidato por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, grabó un video para ordenar los movimientos de sus adherentes el próximo jueves 3.

Ese día deberá presentarse ante la Justicia en el marco de una investigación penal llevada adelante por el fiscal Rodrigo Morosoli, por la posible omisión del excomandante en jefe del Ejército de denunciar las confesiones del exrepresor José Gavazzo ante un Tribunal de Honor.



Manini Ríos habló mirando a la cámara y con voz pausada. Le pidió a sus votantes que no vayan al juzgado y que en cambio ese día se reúnan en las sedes de Cabildo Abierto.



“Este 3 de octubre les pido que no me acompañen físicamente en mi comparecencia a la Justicia. No quiero que se vea ni siquiera la sombra de una presión indebida”, indicó el excomandante del Ejército.

Además, convocó a “reunirse a todos los orientales en el cabildo más cercano, a levantar el pabellón nacional, a poner bien en alto nuestra bandera”.



Manini aseguró que el jueves se presentará “en defensa de la libertad y de la Justicia”. “Iremos con la convicción de que nunca en toda nuestra vida nos hemos apartado ni un punto de lo que marcan los reglamentos, las leyes y la Constitución de la República”.

El candidato aseguró además que irá convencido de que la “Justicia uruguaya no debe estar contaminada ni manipulada como en otros países”.



La última vez que Manini Ríos habló mirando a la cámara aún vestía el uniforme militar. Era el 12 de marzo y recién había sido cesado en el cargo. Todavía estaba en su despacho y la imagen mostraba las banderas patrias, los retratos de los excomandantes y una pintura con la imagen de José Artigas.



En aquella alocución anunció su intención de ingresar a la “trinchera política”. Horas después el Ministerio de Defensa ordenaba retirar el video de los sitios en internet del Ejército.

"Enemigo".

La salida del cargo de Manini Ríos y su presencia ante la Justicia responden a la homologación de los Tribunales de Honor que entendieron en los casos de los exrepresores José Gavazzo y Jorge Silveira.



El expediente que presentó Manini ante la Presidencia incluía una carta con su firma en la que criticaba con dureza los enjuiciamientos a los que fueron sometidos desde el año 2005 sus camaradas de armas.

Guido Manini Ríos. Foto: Captura

De hecho, el presidente Tabaré Vázquez se basó en ese escrito para resolver su cese inmediato y pase a retiro.



En la misiva, a la que accedió El País, Manini destacó que “la Justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del Derecho, no dando garantías a los acusados”. “Aplicó una suerte de Derecho para el enemigo”, afirmó.



Por otro lado, el entonces comandante del Ejército enumeró una serie de casos en los que, a su criterio, el Poder Judicial condenó a exmilitares “sin pruebas y sin las garantías del debido proceso”.



Es crítico con los fallos y procedimientos aplicados a los imputados general Miguel Dalmao, teniente general Gregorio Álvarez y coroneles Carlos Calcagno y Rodolfo Gregorio Álvarez. También fustigó la actitud de la exfiscal Mirtha Guianze por haberse negado a comparecer durante las investigaciones de los Tribunales de Honor y por los casos en que, en segunda instancia, se demostró la no culpabilidad de los condenados. También criticó a la exjueza Mariana Motta por exigir a los acusados autoinculparse, algo contrario a la normativa constitucional, según escribió el propio Manini Ríos.



Se quejó por el fallo del juez Juan Carlos Fernández Lecchini contra el exdictador Gregorio Álvarez por la muerte del tupamaro Roberto Luzardo.



Allí citó la resolución del Tribunal de Apelaciones, a la que calificó como una “lección de civismo”: “más allá de la arbitrariedad con que haya actuado el imputado en su vida personal o pública, el tribunal competente no puede por ese fundamento prescindir de las garantías del debido proceso legal en toda su extensión”.

La defensa penal de Manini Ríos está en manos de los abogados Marcos Pacheco y Juan Carlos Fernández Lecchini, el juez que criticó el candidato en la carta que presentó junto al expediente ante el presidente de la República.