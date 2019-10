Manini Ríos: “Somos un peligro para los corruptos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cerró ayer su campaña en el departamento de Maldonado con dardos directos hacia el Frente Amplio.

La movilización fue encabezada por Manini y los tres candidatos a la diputación por Maldonado, Sebastián Cal, tornero de profesión, Julio Olivera, exedil blanco y el militar retirado Gaspar Barrabino.

El excomandante del Ejército aseguró que es necesario “unirse” detrás de las soluciones que propone Cabildo Abierto. Además, respondió a las estocadas que le vienen lanzando desde otras tiendas.



“Nos han dicho que somos un peligro para la democracia, incluso aquellos que pertenecen a un partido que mató a 100 millones de personas, somos un peligro para los corruptos y para quienes no usan todas las armas para combatir el delito”, arengó Manini.



Por otro lado, puso énfasis en los problemas económicos de las familias. “Podrán decirnos que estamos mejor que Argentina o mejor que en la crisis del 2002. Nunca como hoy se vieron tantos orientales comiendo de la basura o durmiendo en la calle. Que no nos mientan más con los números de la pobreza”, exigió.



Los tres candidatos a la diputación y el presidenciable bailaron y cantaron el jingle. Después Barrabino tomó la palabra. Remarcó que en seis meses Cabildo Abierto logró ser parte del sistema político. Advirtió que el 27 de octubre hay dos opciones: “el cambio o seguir con este gobierno y yo no quiero una Venezuela para mi país”.

Por su parte, Cal aseguró que Cabildo Abierto no ha parado de crecer en el departamento. Olivera recordó que hace 20 años dijo que nunca más se iba a subir a una tribuna. Sin embargo, la aparición de Manini lo llevó a volver a la política.