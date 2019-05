Manini Ríos contra modificar la Ley Orgánica Militar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato presidencial por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, considera inoportuno votar modificaciones a la Ley Orgánica Militar, que será considerada la próxima semana en la Cámara de Diputados, con un margen de aprobación que no condice a una política de Estado. Anunció que maneja datos de una próxima encuesta que le otorgará solo un 8% de adhesiones que no se limitan exclusivamente a simpatizantes del Partido Colorado.

“Empezamos esta carrera hace poco más de un mes y estamos convencidos de que vamos a ser una opción válida. No me sorprendió el 5% (de algunas encuestas) es más, creo que estamos bastante más arriba de eso. Tenemos una que nos da seis puntos y sabemos de otra encuestadora de prestigio que nos da un 8%, pero no podemos dar más datos hasta que se publique porque no somos los dueños de esa información” expresó el novel político, que considera que la población lo visualiza como el hombre que puede “revitalizar a la democracia” y plantear “desde el primer día una lucha frontal contra la corrupción”.

“La gente percibe en nosotros una diferencia con el político tradicional; venimos para ser protagonistas y disputar en octubre el pasaje al balotaje” dijo Manini quien entiende que sus adhesiones no vienen exclusivamente del Partido Colorado. “En la gran mayoría del país, se nos arrima gente que ha votado al Frente y está defraudada, así como de los partidos Colorado y Nacional. La extracción de Cabildo Abierto es variada y no podemos decir que sea del partido Colorado en especial” indicó.

Seguridad social

Manini Ríos dijo que la reforma de la seguridad social debe ser encarada en forma integral, sin discriminaciones.

En cuanto a sus propuestas de gobierno, Manini sostuvo que “la seguridad social es un tema que debe solucionarse desde un gran acuerdo nacional. Puede ser que a partir de las internas se busque hacer un programa único, pero no hemos analizado esa propuesta. Lo que sí entiendo es que hay que hacer una reforma de todo el sistema previsional y no creo que haya que hablar de una caja en particular, que se afecte a un colectivo determinado porque creo que privilegios pueden haber en todo el sistema, en las diferentes cajas. Hay que atender todo en forma integral sin discriminar” y explicó que la caja militar acaba de ser “afectada por una reforma que tiene solo unos meses de vigencia y es necesario darle tiempo para ver los efectos”.

Por otra parte, Manini consideró inoportuno impulsar la reforma de la Ley Orgánica Militar en año electoral justo antes de un plebiscito que, de ser aprobado, traerá aparejado cambios sustanciales en Defensa.

“Este no es el año propicio para hacer una reforma de ese tenor. Por la importancia del tema, tiene que ser fruto de un gran acuerdo nacional como lo fue hace nueve años, la ley marco de Defensa que se aprobó en el parlamento por unanimidad. Creo que una Ley Orgánica Militar tendría que tener un gran respaldo parlamentario y esta que está propuesta ahora seguramente se va a aprobar por 50 diputados contra 49 y en el senado 16 contra 14, lo cual no es bueno que una política de estado se adopte con esos márgenes” expresó Manini.

“Aparte este año hay un plebiscito en marcha que de ser aprobado cambia sustancialmente la organización del Ministerio de Defensa, porque crea ni más ni menos que una nueva fuerza en Defensa. Entonces, aprobar antes que eso una ley orgánica que va a quedar sin efecto donde se apruebe el plebiscito, me parece que es medio sin sentido. No es para aprobarla en un año electoral que se tiñe de tantas cosas, debería ser dejado para la próxima legislatura”, dijo.