Manini Ríos llegó al país y hoy definirán el lugar para su arresto 

El comandante en Jefe del Ejército Guido Manini Ríos arribó en las últimas horas del lunes en el vuelo 283 de Copa procedente de Panamá. Manini Ríos llegó con su esposa y se retiró sin hacer declaraciones. Lo esperaban en el Aeropuerto de Carrasco un par de familiares, entre ellos su hermano Hugo.

Manini Ríos fue sancionado por el presidente de la República Tabaré Vázquez luego de una entrevista que otorgó al programa Todo Pasa y en la que criticó la reforma de la Caja Militar. Manini consideró en esa entrevista que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, no estaba bien informado respecto a esa reforma. "No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarra una calculadora, toma los términos de la ley y la realidad de un soldado nuestro, se va a dar cuenta que lo que yo digo es así. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad", dijo en declaraciones al programa de Océano FM.

Luego de estas declaraciones el Poder Ejecutivo le aplicó 30 días de arresto a rigor. Manini se encontraba en México cumpliendo una misión oficial y se esperaba su regreso para informarle de la sanción. El lugar será definido hoy por el ministro de Defensa.