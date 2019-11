Manini Ríos le habló a los votantes del FA y pidió que piensen "en el futuro de sus hijos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos, senador electo para la próxima legislatura y excandidato a la Presidencia por Cabildo Abierto, difundió un video a través de sus redes sociales donde se dirige específicamente a los uruguayos que en las elecciones nacionales optaron por el Frente Amplio y los invita a votar por el nacionalista Luis Lacalle Pou en la segunda vuelta.

"El próximo 24 de noviembre deberán decidir, al igual que todos los uruguayos, sobre el futuro de nuestro país. Deberán optar por cambiar o continuar con estas políticas que nos han llevado a la pérdida de puestos de trabajo, que nos han endeudado como nunca antes, que han entregado nuestras riquezas al capital extranjero, que han llevado a una educación de baja calidad, a una mala gestión en salud, a las peores condiciones de seguridad de la historia de nuestro país, hechos graves de corrupción en el manejo de los dineros públicos", dijo.

El excomandante en jefe del Ejército hizo hincapié en que "deberán elegir pensando no desde el dogmatismo de una fuerza política que no acepta al que piensa diferente si no en el futuro de sus hijos".

"¿Ustedes piensan que con los mismos actores que han sido responsables de estas políticas se podrán llevar adelante los cambios necesarios?", cuestionó Manini.

"Por eso el 24 votamos por la posibilidad de empezar a cambiar este país, de empezar a constriuir el Uruguay que todos queremos. Es por eso que los invito a votar por el Dr. Lacalle Pou", finalizó.