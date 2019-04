Manini: "Me sorprende y me duele que el presidente quiera eludir su responsabilidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, se mostró duro con el presidente Tabaré Vázquez luego de que trascendieran las confesiones realizadas por José “Nino” Gavazzo ante un Tribunal de Honor Militar, lo que motivó a que destituyera a gran parte de la cúpula militar.



"Me sorprende y me duele que el señor presidente de la República quiera eludir su responsabilidad actuando con total ligereza de procedimiento al relevar un Tribunal de Honor que hizo exactamente lo que tenía que hacer", expresó durante el lanzamiento de su candidatura este miércoles.



Manini Ríos indicó que Vázquez firmó la homologación sin leerla y que por tanto "a quien debería haber relevado es a otro y no a los mandos intermedios de las Fuerzas Armadas".

"Solo mostró debilidad al cobrar al grito de una tribuna condicionada que lo único que quiere es hacerle daño a las Fuerzas Armadas", indicó y agregó: "Me preocupa la reacción de muchos dirigentes".



El ex comandante en jefe del Ejército expresó además que durante una reunión que mantuvo con el mandatario vio el expediente completo sobre su escritorio. "Hablar de ocultamiento de información es una tergiversación malintencionada", consideró.



Al respecto indicó también que entregó "todo el expediente completo al ministro de Defensa, sin que faltara una sola línea en el expediente. Me consta que el señor ministro (lo) elevó a Presidencia en las siguientes horas", expresó.



"Me duele muchísimo la forma canallesca en la cual fue cesado el ministro de Defensa Nacional que está gravemente enfermo", acotó en referencia a la destitución de Jorge Menéndez quien esta tarde presentó su carta de renuncia.