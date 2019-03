"He tratado de sacar al Ejército adelante enfrentando la falsedad de burócratas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, grabó un mensaje para explicar las causas por las cuales fue destituido ayer martes de su cargo por el presidente Tabaré Vázquez.

"He tratado de sacar adelante a nuestro Ejército enfrentando la incomprensión de muchos, la falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad enceguecidos en su soberbia o atrapados en sus prejuicios ideológicos y la acción de aquellos que lucran en la confrontación, convertidos en peones bien pagos de los centros de poder mundial siempre dispuestos a ejecutar un perverso libreto que lleve a la destrucción de nuestras instituciones", indicó Manini Ríos

El excomandante en jefe explicó que elevó un escrito al Poder Ejecutivo para dar cuenta "del parecer del Ejército sobre la actuación de la Justicia hacia los militares en los últimos años" y que en el mismo citó "una decena de casos en lo que queda demostrado en forma incontrastable que la Justicia actuó sin pruebas y sin respetar los mas elementales principios del derecho"



Manini Ríos dijo que a esa situación "se agrega que el pasado lunes 18 (febrero) fue procesado con prisión un sargento retirado de 74 años de edad por un delito cuya pena es excarcelable" y que "igualmente fue enviado a prisión más de cuatro décadas después de ocurridos los sucesos supuestos que se le imputan".



Manini Ríos indicó que en la reunión que mantuvo ayer con Vázquez le expresó su malestar por ese tema. "Seguramente existen también otras razones para la decisión tomada por el Poder Ejecutivo", dijo y agregó que esas diferencias "hay que buscarlas en el clima de creciente deterioro de relacionamiento que he tenido en los últimos tiempos con el mando superior de las Fuerzas Armadas".



Esa clima de tensión, dice, "quedó patentizado en los acontecimientos del pasado mes de septiembre donde se me aplicara una sanción inédita para un comandante en jefe".



El excomandante en jefe volvió a hablar sobre su futuro en la política tras su cese e insistió: "Si en el futuro yo entendiera que la trinchera política es la única que me permite lograr -para la institución militar y para los más frágiles de nuestra sociedad- la Justicia que no he podido lograr desde otros puestos de lucha, no renunciaré a recorrer todos los caminos posibles y necesarios"

"Hemos hecho propuestas para mejorar las condiciones de convivencia entre los orientales y nunca han sido respondidas", apuntó Manini Ríos que, también le mandó un mensaje a su sucesor. "Deseo con toda mi alma que pueda conducir a nuestra institución con acierto, manteniendo siempre la lealtad necesaria hacia todos sus integrantes".

"Por la lealtad, por el afecto, por la comprensión, por la fe en el futuro, a todos muchas gracias", sentenció Manini Ríos.