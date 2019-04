Manini Ríos: "Hay que terminar el recreo de todo el malandraje"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos, ex comandante en jefe del Ejército y ahora precandidato a la presidencia de la República por Cabildo Abierto, habló este jueves en radio Monte Carlo y dijo que si llega a ser presidente terminará con el problema de la inseguridad en pocos meses.

"Hay que terminar el recreo de todo el malandraje”, señaló. Y dijo que en los próximos días hará público un proyecto para tratar el tema, el cual “en pocos meses pondrá en orden a este país”.



Manini Ríos también habló, entrevistado en el programa Fuentes Confiables de radio Universal, sobre la posibilidad de integrar a una mujer a la vicepresidencia por su partido, sobre las medidas que propone para la seguridad y volvió a ser crítico con el presidente Tabaré Vázquez.

Dijo que "si hay una mujer que realmente merezca estar en la fórmula presidencial debe estarlo, pero no veo por qué hay que obligar a que tenga que ser la formula con una mujer”.



“Si hay una mujer que tenga las condiciones por supuesto que va a ser (compañera de fórmula) no hay ningún prejuicio en eso, pero no necesariamente obligarnos a que sea una mujer por el hecho de estar, por decirlo de alguna forma, a la moda”, agregó.

Manini Ríos dijo que no está de acuerdo “con que el Ejército actúe como Policía”.



”El Ejercito se puede preparar para cualquier cosa, pero su formación es muy diferente de la formación policial. El Ejército utiliza otros métodos de acción, tiene otro tipo de armamento, se rige por otras reglas”, sostuvo Manini e indicó que la solución no es esa sino “recuperar en la policía el sentida de la verticalidad y darle todos los medios necesarios para que actúe de la forma que tiene que actuar”:



“Yo sé que las últimas encuestas dan que amplia mayoría de la población apoya que el Ejercito esté en la calle porque en el imaginario popular se piensan que van a tener un vehículo militar parado en la puerta de la casa y de esa forma van a tener seguridad o piensan que va haber lo que en realidad no va a haber y se va a distorsionar lo que es la función de cada ministerio”, opinó el general.



Manini sostuvo que la idea de Cabilo Abierto es “crear una cárcel de alta seguridad”.



“Una (cárcel) donde podamos llevar a los presos más pesados, esos que hoy desde la cárcel siguen dirigiendo bandas delictivas. Esa cárcel de alta seguridad que sea una cárcel manejada por militares exclusivamente y el que entre ahí va a estar en las condiciones de aislamiento encesarios y que corresponde a los presos”, agregó.



“Va a estar todo dentro de un proyecto de seguridad que pensamos impulsar rápidamente porque este país no puede esperar más”, comentó Manini sobre la idea de Cabildo Abierto.



Manini Ríos se volvió a mostrar duro con el presidente de la República y dijo que Vázquez “actuó con deslealtad hacia la institución militar destituyendo a seis generales sin siquiera darles la oportunidad de defenderse y basado en un reclamo de una tribuna que siempre ha estado enfrentada a la institución militar”



“El accionar del presidente fue lamentable y por eso yo dije lo que dije”, sostuvo sobre su acusación hacia Vázquez tratándolo de canalla, débil e irresponsable durante la presentación de su candidatura a la presidencia.