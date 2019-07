Manini Ríos dijo que reforma de la Ley Orgánica Militar es "perjudicial" y "hecha desde el rencor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a la Presidencia por Cabildo Abierto y excomandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, se refirió este miércoles a la reforma de la Ley Orgánica Militar, que ayer fue aprobada en el Senado con votos del Frente Amplio y el Partido Independiente.

Manini sostuvo que la "ley es perjudicial" ya que "no tiene en cuenta" ciertos "problemas". "De acá a cinco años no va a haber mas ascensos dentro de las Fuerzas Armadas (FF.AA), se van a taponear todos los escalafones y a su vez está afectando a mucho integrantes de las FF.AA, particularmente a los más frágiles", consideró en entrevista con Informativo Carve de Radio Carve.



El excomdantante en Jefe del Ejército devenido en político dijo que la ley

"deja afuera de mucha cosa a los familiares de los militares cuando se establece, por ejemplo, la sanidad militar solo para los titulares o se deja abierta esa posibilidad, en el tema tutela social, servicio fúnebre". "Se les está sacando a los familiares el derecho", sostuvo y agregó: "Al menos con esta ley quien venga después puede interpretarlo así y dejar sin efecto ese tipo de apoyo que son esenciales para la vida".



Para Manini esta ley es "hecha desde la revancha, desde el rencor" y también "hecha con prejuicios" y sostuvo que si Cabildo Abierto tiene las posibilidades para hacerlo va a "derogar esta ley y hacer una ley que obedezca una verdadera política de Estado en la cual participen todos los partidos y que no sea el capricho de un solo partido en el gobierno".



Por otro lado, el candidato criticó que la reforma de esta ley haya sido aprobada antes de saber si el plebiscito impulsado por Jorge Larrañaga - que propone una reforma constitucional en materia de seguridad pública donde uno de sus cuatro puntos propone la creación de una Guardia Nacional con efectivos militares - alcanzará los adeptos suficientes.

"Es una irresponsabilidad en un año en el cual se está plebiscitando con posibilidades reales de ser aprobadas una reforma constitucional que cambia sustancialmente la organización del Ministerio de Defensa al crearle ni más ni menos que una nueva fuerza", sentenció.