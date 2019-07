Manini Ríos dijo que no hará "alianzas con nadie" y "menos con el Frente Amplio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos dijo categórico esta mañana a través de redes sociales que no hará "alianzas con nadie, y menos con el Frente Amplio".

Manini criticó que lo han tildado de ser "encubridor de asesinos", el "Bolsonaro uruguayo", "el rostro de Hitler" y "xenófobo".

Las declaraciones surgieron luego que, entrevistado por Búsqueda el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que no descarta negociar con Manini Ríos de cara a un balotaje. "Si el Frente gana sin mayorías, tiene que haacer acuerdos. ¿Con quiénes van a ser los acuerdos del Frente? Yo creo qeu con los que se pueda acordar más en cuanto al programa del Frente. Y no sé quién puede ser, hay que verlo. A negociar el programa yo me siento con cualquiera", respondió al ser consultado sobre si se sentaría a negociar con el Frente Amplio.



Luego Bonomi dijo que no sabe si Manini tiene puntos en común con la izquierda, pero cree "que la descalificación fácil no es correcta". "No es correcto compararlo con Bolsonaro y con otras figuras de la derecha internacional. Creo que no es correcto. Creo que en cierta medida representa un estamento, eso sí, pero no me parece que planteen lo que han planteado. Él tiene una defensa muy fuerte de la Caja Militar y creo que es condicionante para la participación de él en coaliciones de gobierno, no solo de izquierda. Eso sí es una cosa a muerte. Pero me parece que no caben las comparaciones fáciles".

La polémica surgió luego que la candidata a vicepresidente por el Frente Amplio Graciela Villar dio un polémico discurso en el Plenario en la que planteó que en Uruguay se imponía “la línea bolsonarista” por el candidato Manini Ríos.