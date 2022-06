Manini Ríos dijo que "no solo del Frente Amplio" buscan "liquidar" a Cabildo Abierto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, indicó este viernes que existe no solo del Frente Amplio una "intencionalidad de liquidar a Cabildo Abierto", horas más tarde de que negó públicamente en base a un informe jurídico que le encargó al catedrático Enrique Guerra, grado 5 en Derecho Agrario, que sea colono.

Búsqueda dio a conocer ayer un informe de la Asesoría Letrada del Instituto Nacional de Colonización (INC) en el que se señala que tanto él, su esposa la ministra de Vivienda Irene Moreira y su suegro, Roque Moreira, son colonos propietarios en campos de Artigas. Este elemento y el informe jurídico serán ahora puestos a consideración del directorio del INC.

Manini Ríos aseguró que "la intencionalidad de liquidar a Cabildo Abierto es clarísima". Ante la repregunta de si esto proviene solo del Frente Amplio, respondió: "No me haga entrar en una polémica que sabe como termina, le puedo decir no solo del Frente Amplio; pero no le puedo decir más nada", dijo aludiendo a integrantes de la coalición de gobierno esta mañana en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal).

Respecto a su situación por terrenos en Artigas, fue enfático: "Yo lo tengo que tengo es que así venga el Papa y me acuse de colono, yo nunca fui colono, lo tengo bien claro". Desde hace meses tanto él como su esposa y su suegro insisten en que no son colonos.



Manini Ríos apuntó directamente contra el director frenteamplista en el INC, Andrés Berterreche. "El director (Berterreche) por supuesto que va a seguir en lo de él, es parte de su esencia seguir tirando mugre en el tema", dijo el senador, al mismo tiempo que se refirió a la actitud del MPP, sector de Berterreche. "Claramente los compañeros tienen que defender a su compañero (Berterreche) que está regalado porque se está haciendo padrino de una barbaridad jurídica. Tienen que de alguna evitar que haga un papelón como lo está haciendo. Es más que nada un tema personal de defender a alguien que está quedando re pegado", lanzó.



Asimismo, consideró con respecto al informe de la Asesoría Letrada que "lo que venga de esa jurídica completamente sesgada es claro cuál va a ser... tienen que respaldar al director que además quemó las naves, que dijo que si yo era colono se iba y cosas por el estilo. Tienen que respaldarlo a muerte, y lo van a seguir haciendo".



Consultado sobre qué pasos dará si el directorio apoya el informe, dijo tener "confianza" de la resolución que se pueda tomar. "Me imagino que va a fallar con sentido común y lógica. No quiero hacer comentarios sobre hipótesis de lo que va a pasar. Cuando pase, veremos la actitud que vamos a tomar".



"Es tan contundente, tan claro, lo que dicen los que saben del tema y los que hablan sin el barniz político, (sino) desde lo jurídico y desde lo que corresponde realmente; es tan claro que tengo total confianza que el directorio finalmente va a decidir lo que corresponde. Veremos cómo sigue este tema", sostuvo el cabildante.