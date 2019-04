Manini Ríos: "Yo creo que de mis palabras no se puede deducir que hay xenofobia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El excomandante en jefe del Ejército y precandidato a presidente de la República por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos habló este lunes sobre sus dichos sobre los inmigrantes en el marco de una gira por el interior del país.



“No somos contrarios a que haya inmigrantes, pero aquí hay algo que es una injusticia. Le estamos dando beneficios a los inmigrantes que muchas veces no tienen los uruguayos", había dicho Manini Ríos días atrás lo que despertó la polémica.

"Yo creo que de mis palabras no se puede deducir que hay xenofobia porque al contrario, yo digo bienvenido sea", indicó este martes en Desayunos Informales (Teledoce) y agregó: "Me gustaría que quienes más critican eso también analizaran la realidad de los países que generan esa suerte de expulsión de su gente que tiene que venir a Uruguay a buscar trabajo en un lugar donde hay poco trabajo".



"¿Qué pasa con los inmigrantes que aquí hay empresas que los tienen en negro y le dan trabajo a ellos y no quieren uruguayos?", contó Manini Ríos que le preguntaron en el acto. Dijo que él respondió que los inmigrantes "son bienvenidos". "Lo dije así porque vienen de realidades muy tristes por lo tanto el Uruguay le tiene que abrir los brazos a los inmigrantes".



Por otro lado el precandidato volvió a mostrarse en contra del plebiscito para una reforma de la Constitución de Jorge Larrañaga en el cual propone una Guardia Nacional con militares.

"Los militares hemos hecho una carrera con una determinada vocación, que es la vocación militar. Hay otra vocación que existe y mucha gente sigue esa carrera que es la vocación policial, son tareas diferentes", indicó



"Un buen día no le podemos decir 'ustedes que están preparados para esto pasen a hacer esto´", dijo Manini Ríos y agregó : "Es como que a un dentista, un odontólogo le digamos 'usted ahora va a trabajar de médico general´. No. él se preparó para odontólogo no para médico general"