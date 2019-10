Manini Ríos complica el escenario de coalición entre los partidos de la oposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Unirse y formar una coalición. Esa parece ser la consigna de los partidos opositores una vez que se defina el papel que tendrá cada uno en el gobierno tras las elecciones nacionales del 27 de octubre.

Sin embargo hay un punto que parece complicar la unión de todos los sectores: ¿entra Cabildo Abierto, partido liderado por Guido Manini Ríos en la coalición?

Durante una participación en el programa Desayunos Informales (Canal 10), el candidato colorado Ernesto Talvi aseguró que sí aceptaría que Manini Ríos integre la coalición, pero nunca en el caso en que fuese mayoría.



"En esa coalición el Partido Nacional y el Partido Colorado van a ser una amplia mayoría, Cabildo Abierto va a ser una minoría. Eso es un hecho que no es nada menor", aseguró el candidato.



"El general Manini puede tener una representación relevante y por ende tiene que ser parte de la coalición. Que sea una parte minoritaria no es menor porque nosotros nunca integraríamos una coalición en la que Manini fuera mayoría porque seguimos teniendo diferencias sustantivas con muchas de sus posturas, pero somos un partido de Estado, de gobierno", aseguró.



Por otra parte, el candidato por el Partido Independiente, Pablo Mieres, también hizo referencia al tema al ser consultado esta mañana en el programa radial Informativo Sarandí. "Con Manini Ríos nunca vamos a hacer un acuerdo", aseguró.



"Yo con Manini no puedo hacer un acuerdo político desde el punto de vista de hacer una coalición con Cabildo Abierto, porque el Partido Independiente tienen señales de identidad muy distintas", agregó.



Mieres indicó que la negativa reside, "entre otras cosas", en que el líder de Cabildo Abierto está rodeado de personas "vinculadas a la dictadura pero que además la revindican".



Pese a estas declaraciones, el líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, quien se muestra como el favorito en intención de voto dentro de los partidos de la oposición, se mostró a favor de incluirlos a todos en una coalición.



Lacalle Pou aseguró que la agrupación será "sin excluidos" en el marco de “un parlamentarismo 3.0” y aclaró que piensa en un acuerdo entre el Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente.