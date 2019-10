Manini Ríos apunta a tener la llave del próximo gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos está exultante. La semana pasada una encuesta de Opción Consultores arrojó que Cabildo Abierto superó al Partido Colorado. De confirmarse el resultado demoscópico, su partido sería la tercera fuerza política nacional. Los cálculos de otras consultoras le adjudican entre tres y cinco senadores en el próximo período parlamentario.

Nada mal para un partido recién nacido. Para Cabildo Abierto cada hito de campaña tiene el sabor de ser el primero. Llevan seis meses de vida política y creen que tendrán la llave del próximo gobierno.

El presidenciable destacó el viernes en Maldonado que “el año 2019 quedará en la historia política como el de la aparición de Cabildo Abierto”.



Dicho de ese modo, por quien, además de haber ostentado la máxima jerarquía del Ejército hasta hace pocos meses, es licenciado en Historia, marca el estado de ánimo del candidato.



Octubre empezó con serios problemas para el candidato. El día 3 se tuvo que presentar en un Juzgado a pedido del fiscal Rodrigo Morosoli por el caso de los Tribunales de Honor. Sus abogados introdujeron dos recursos y evitó declarar, pero se llevó críticas de todas partes. Sin embargo, mantuvo su agenda de campaña sin mayores cambios.

Esta semana el comando de Cabildo escuchó lo que quería escuchar. Alcanzar el tercer puesto para algunas encuestas era algo soñado. Pero no hay nada gratis en la vida. Antes de escuchar lo bueno tuvieron que dar batalla con el pasado reciente, un punto difícil para el relato político de Cabildo. La semana pasada el candidato se concentró en el sur y este del país. Desde el domingo 6 hasta el sábado 12 anduvo por Canelones, San José, Florida, Lavalleja, Rocha y Maldonado.



El martes 8 fue a San José y ante las cámaras de los informativos en horario central el candidato intentó evitar fijar posición sobre el hallazgo de los restos del militante comunista Eduardo Bleier, muerto durante la tortura en el Batallón 13.



“Yo, los mensajes que tenía que dar al respecto los di en su debido momento. No es momento este de hacer un uso político de estos hechos. No tengo ninguna otra apreciación. Hoy estamos acá en una fiesta con la gente de San José y ese es el tema central. No tenemos que andar mezclando estos hechos del pasado con Cabildo Abierto”, afirmó.



El día 9 Manini Ríos concurrió al tradicional almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). Allí recalcó que en su eventual gobierno mantendrá la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en dictadura. Con eso pretendió saldar el momento incómodo vivido en la noche anterior ante las cámaras.



Además, propuso “erradicar” los contenidos educativos inspirados en la llamada “ideología de género”. Aseguró ante la concurrencia de que se trata de algo “negativo” para la formación de los niños y jóvenes.

El candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, este miércoles durante su exposición en ADM. Foto: Leonardo Mainé

En un extraño movimiento táctico, la vicepresidenta, Lucía Topolansky, se manifestó proclive a negociar con Manini Ríos dado que “hay legisladores más de derecha que Manini Ríos hoy en Parlamento”.



El gesto de Topolansky cayó bien en Cabildo y recibió críticas en el Frente Amplio desde donde le han tirado toda la batería de dardos al excomandante del Ejército.



Manini Ríos, quien fuera designado general y luego jefe máximo de la fuerza de tierra durante los gobiernos de José Mujica y de Tabaré Vázquez, disparó contra el Partido Comunista: “nos han dicho que somos un peligro para la democracia, incluso aquellos que pertenecen a un partido que mató a 100 millones de personas. Somos un peligro para los corruptos y para quienes no usan todas las armas para combatir el delito”.



Por otro lado, el candidato puso énfasis en los problemas económicos de las familias. “Podrán decirnos que estamos mejor que Argentina o mejor que en la crisis del 2002. Nunca como hoy se vieron tantos orientales comiendo de la basura o durmiendo en la calle. Qué no nos mientan más con los números de la pobreza”, exigió el candidato.

Aguinaldo para las pasividades más bajas El viernes Manini dijo que buscará la eliminación del impuesto que pagan los jubilados, el IASS. Aclaró que será gradual y prometió complementar los ingresos de las jubilaciones más bajas con el pago de un aguinaldo anual. Por otro lado, subrayó que mantendrá la negociación colectiva. “Lucharemos para que todos los trabajadores vivan mejor”, afirmó.