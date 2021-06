Manini, tras reunión con Heber: “Ojalá que la policía internalice que hay orden de no aflojar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, mantuvo este lunes una reunión con el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en la que el legislador se puso “a disposición” para “colaborar en la medida en que sea necesario”, según declaró en rueda de prensa.

“Vinimos a dar un respaldo explícito a la Policía Nacional por el sacrificio permanente que hacen y el esfuerzo que están haciendo para cumplir con una misión bastante compleja”, dijo también Manini ante los periodistas.

El senador aseguró además que “hay que seguir buscando todos los caminos posibles para que la policía pueda actuar con eficiencia y eficacia” y agregó que, de todas formas, las políticas de seguridad “llevan su tiempo, (y) son procesos largos”. “Los tiempos son más lentos que los que uno desearía”, aseguró.



En ese sentido, el líder de CA fue consultado sobre el descenso de los delitos alcanzados por el ministerio durante los más de 14 meses de gestión, y respondió que aunque reconocía el éxito, todavía no era suficiente



“Siempre he dicho que los números que se publican siguen siendo números altísimos para los criterios de convivencia pacífica de los uruguayos, pero son números mejores que los que teníamos hasta hace no mucho tiempo. Creo que se está trabajando en una dirección correcta comparada con los desaciertos de las gestiones anteriores”, afirmó.

Manini también fue preguntado por la inscripción de la frase de Larrañaga “Hay orden de no aflojar” que policías pintaron días atrás en la sede de la Zona Operacional V de la Jefatura de Policía de Montevideo. Esto fue cuestionado por distintos actores, tanto del oficialismo como del Frente Amplio, por la connotación partidaria dentro de un organismo en que la Constitución no se permite la manifestación política.



“No me molesta para nada esa frase. Ojalá que todos los policías internalicen eso de que hay orden de no aflojar porque es la única forma de que el cuerpo policial puede enfrentar las penurias diarias”, respondió, y concluyó: “Una institución como la policial se basa mucho en su moral, en su ánimo, en su espíritu de cuerpo y que haya orden de no aflojar y que todos la sientan así es bueno para un cuerpo como el de la Policía, independientemente de quién la haya dicho”.