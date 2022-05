Manini se proyecta para elecciones de 2024: "Tengo previsto ser candidato nuevamente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos confirmó este miércoles que, para las elecciones de 2024, tiene "previsto ser candidato nuevamente" a la presidencia de la República. "Pero de acá al año veinticuatro va a correr mucha agua debajo del puente", expresó.

"No estamos pensando en 2024, aunque no lo crean. Estamos pensando es hacer las cosas lo mejor posible ahora, porque sabemos que después la gente pasa la cuenta. Si no hacemos las cosas que hay que hacer", dijo el líder de Cabildo Abierto en entrevista con el programa "Arriba Gente" de Canal 10.

Además, Manini aseguró que como el resto de partidos, Cabildo "puede tener más de un candidato", aunque todavía no ha surgido la opción.



¿Podría ser el ministro Daniel Salinas un candidato a vicepresidente? Manini no descartó la opción: "Puede ser, por qué no. Pero ni él lo está pensando ni nadie está pensando hoy en fórmulas", sentenció.