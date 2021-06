Manini plantea que quienes concurrieron al velorio de Larrañaga paguen la multa del MSP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto, planteó este viernes que la multa fijada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) al Palacio Legislativo por no cumplir los protocolos sanitarios durante el velorio del ministro Jorge Larrañaga debería salir de quienes "concurrieron" a la ceremonia.

Para el cabildante, la multa que asciende a $269.372 "no debería salir del Poder Legislativo, porque en definitiva no es responsabilidad de todos los que lo integran", sino de quienes concurrieron al velorio, dijo a Radio Monte Carlo.

Respecto a cómo se instrumentaría su medida, señaló que podría ser a través de una "comunicación de la presidencia de la Asamblea General pidiendo que aquellos que concurrieron lo notifiquen. Se divide entre todos y se paga. Bien sencillo".

Consultado sobre personas que hayan concurrido y no lo comuniquen, Manini Ríos manifestó que esta medida estaría "ligada a la buena fe de cada uno, pero creo que no va a ser el caso".

"Soy totalmente partidario de que la multa no la pague el Poder Legislativo, sino que la paguemos todos quienes concurrimos, más allá del destino que después se le de a ese multa", destacó Manini Ríos. Este jueves, el ministro de Salud, Daniel Salinas, también dirigente cabildante, dijo a través de su cuenta de Twitter que este dinero "va al fondo COVID-19", considerando que "vuelve al ciudadano".

Sobre la multa dijo que "corresponde" y es "ajustada totalmente", porque "si no con qué autoridad moral después se le exige a la gente no aglomerarse, y sobre todo en algo tan sensible como son velatorios".

Manini Ríos entiende que "no funcionó el distanciamiento, la circulación que debería haber estado prevista, seguramente debido a la gran cantidad de público", en el velorio con honores que recibió Larrañaga el domingo 23 de mayo.