Manini pidió no ir al juzgado, pero convocó a sus votantes a "levantar el pabellón nacional"

El jueves 3 de octubre el candidato por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, deberá presentarse ante la Justicia en el marco de una investigación penal llevada adelante por el fiscal Rodrigo Morosoli, por la posible omisión del ex comandante en jefe del Ejército de denunciar las confesiones del exrepresor José Gavazzo ante un Tribunal de Honor.

En un mensaje filmado, Manini Ríos mirando a la cámara y con voz pausada le pidió a sus votantes que no vayan al juzgado y que en cambio ese día se reúnan en las sedes de Cabildo Abierto.



"Este 3 de octubre les pido que no me acompañen físicamente en mi comparecencia a la Justicia. No quiero que se vea ni siquiera la sombra de una presión indebida", indicó y pidió: "Este 3 de octubre sí convocamos a reunirse a todos los orientales en el cabildo más cercano, a levantar el pabellón nacional, a poner bien en alto nuestra bandera".

Manini aseguró que el jueves se presentará "en defensa de la libertad y de la Justicia". "Iremos con la convicción de que nunca en toda nuestra vida nos hemos apartado ni un punto de lo que marcan los reglamentos, las leyes y la Constitución de la República".



El candidato aseguró además que irá convencido de que la "Justicia uruguaya no debe estar contaminada ni manipulada como en otros países".



Durante una entrevista con El País, Manini aseguró que está "clarísimo" que hay un "cronograma con clara intencionalidad política". "Cuando estábamos por ir a la elección interna me citaron a la Fiscalía dos días antes y ahora, cuando se están por producir las elecciones del 27 de octubre, pretenden citarme".



Buscan "poner sobre la mesa el tema Gavazzo en el momento que yo dije del escándalo que significa que por 4.500 kilos de cocaína pura haya solo un detenido y que hablé de las complicidades a todo nivel", aseguró.